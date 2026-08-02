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Трагедия в света на волейбола: Почина бившият кубински национал Алексейс Аргилагос

  • 2 авг 2026 | 10:48
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Трагедия в света на волейбола: Почина бившият кубински национал Алексейс Аргилагос

Волейболната общност скърби за загубата на Алексейс Аргилагос Сегура, бивш посрещач от националния отбор на Куба и баща на Брайън Аргилагос, младия разпределител, който след престоя си в Перуджа ще носи екипа на Кунео през следващия сезон.

Роден на 28 юли 1975 г. и висок 199 сантиметра, Аргилагос е една от ключовите фигури в кубинското поколение, което се наложи на международната сцена в края на 90-те години. С националния си отбор той спечели бронзов медал на Световното първенство в Япония през 1998 г., злато в Световната лига през същата година и сребро в следващото ѝ издание.

В колекцията му от отличия влизат още бронз от Купата на великите шампиони през 1997 г., злато от Панамериканските игри през 1999 г. и златен медал от Централноамериканските и карибски игри през 1998 г. Той също така участва на Олимпийските игри в Сидни през 2000 г., където Куба завършва на седмо място.

Аргилагос оставя следа и в италианския волейбол, където играе няколко сезона в Серия А2. Той пристига в страната през 1998 г. с отбора на Кафе Мота Салерно, а впоследствие носи екипите на Изерния, Мантова, Матердомини Кастелана Гроте, Сора и Сеграте. Между 2003 и 2006 г. се състезава и в Катар за тима на Ал-Араби.

През последните години кариерата на Алексейс е последвана от пътя на неговия син Брайън – разпределител, който израсна докато стигне до Сир Перуджа, а от следващия сезон се очаква да играе за Кунео. Това е връзка между две поколения и семейна история, дълбоко преплетена с волейбола.

Редакцията на „Волейбол.ит“ изказва своите съболезнования на Брайън, семейство Аргилагос и на всички, които са споделяли игрището и живота с Алексейс.

volleyball.it

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