Трагедия в света на волейбола: Почина бившият кубински национал Алексейс Аргилагос

Волейболната общност скърби за загубата на Алексейс Аргилагос Сегура, бивш посрещач от националния отбор на Куба и баща на Брайън Аргилагос, младия разпределител, който след престоя си в Перуджа ще носи екипа на Кунео през следващия сезон.

Роден на 28 юли 1975 г. и висок 199 сантиметра, Аргилагос е една от ключовите фигури в кубинското поколение, което се наложи на международната сцена в края на 90-те години. С националния си отбор той спечели бронзов медал на Световното първенство в Япония през 1998 г., злато в Световната лига през същата година и сребро в следващото ѝ издание.

В колекцията му от отличия влизат още бронз от Купата на великите шампиони през 1997 г., злато от Панамериканските игри през 1999 г. и златен медал от Централноамериканските и карибски игри през 1998 г. Той също така участва на Олимпийските игри в Сидни през 2000 г., където Куба завършва на седмо място.

Lutto nel volley: È morto Alexeis Argilagos, ex nazionale cubano e padre di Bryan



TORINO - Il mondo della pallavolo piange la scomparsa di Alexeis Argilagos Segura, ex schiacciatore della nazionale cubana e padre di Bryan Argilagos, giovane palleggiatore che, dopo l’esperienza… pic.twitter.com/H7jTTSMF4Z — Volleyball.it, online since 2000 (@Volleyball_it) August 1, 2026

Аргилагос оставя следа и в италианския волейбол, където играе няколко сезона в Серия А2. Той пристига в страната през 1998 г. с отбора на Кафе Мота Салерно, а впоследствие носи екипите на Изерния, Мантова, Матердомини Кастелана Гроте, Сора и Сеграте. Между 2003 и 2006 г. се състезава и в Катар за тима на Ал-Араби.

През последните години кариерата на Алексейс е последвана от пътя на неговия син Брайън – разпределител, който израсна докато стигне до Сир Перуджа, а от следващия сезон се очаква да играе за Кунео. Това е връзка между две поколения и семейна история, дълбоко преплетена с волейбола.

Редакцията на „Волейбол.ит“ изказва своите съболезнования на Брайън, семейство Аргилагос и на всички, които са споделяли игрището и живота с Алексейс.

volleyball.it

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google