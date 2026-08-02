Разкриха важен детайл в договора на Марио Хезоня с Кливланд Кавалиърс

Излезе наяве важен детайл от договора на Марио Хезоня с Кливланд Кавалиърс. Едно от най-добрите крила в Евролигата се опитва да се завърне и утвърди в НБА.

Според журналиста Майкъл Ското от HoopsHype, Хезоня е подписал едногодишен негарантиран договор с Кавалиърс.

Според информацията, заплатата му от 2,8 милиона долара ще бъде изцяло гарантирана, ако той не бъде освободен от отбора до 15 ноември.

Не се очаква Кавалиърс да гледат на Хезоня просто като на попълнение за края на резервната скамейка.

Според Крис Федор от Cleveland.com, в Кливланд вярват, че 31-годишният играч може да стане постоянен член на ротацията и да осигури така необходимата дълбочина и на двете позиции на крилото.

"Очакванията на Кливланд са Хезоня да бъде в ежедневната ротация на отбора", пише Федор.

Кавалиърс се нуждаеха от още една универсална опция в предната линия, след като Дийн Уейд напусна организацията, за да подпише четиригодишен договор на стойност 39 милиона долара с Филаделфия 76ърс.

Уейд записа рекордните в кариерата си 38 мача като титуляр през редовния сезон 2025/26 и участва във всички 18 плейофни мача на Кливланд, като често допринасяше и на двете позиции на крилото.

Хезоня би могъл да помогне за запълването на тази празнина, като същевременно предложи повече индивидуална резултатност и креативност в нападение.

Хезоня се завръща в НБА, след като изигра един от най-силните сезони в европейската си кариера.

Той беше избран за MVP на Лига Ендеса за сезон 2025/26, след като записа средно по 17,5 точки, 4,9 борби, 1,9 асистенции и една открадната топка в редовния сезон.

Хърватският национал също така записа паметно представяне с 40 точки срещу Мурсия, добавяйки 11 борби и шест асистенции, като същевременно отбеляза осем тройки.

Хезоня достигна 300 мача за Реал Мадрид по време на четвъртия си сезон с клуба.

Той помогна на мадридчани да спечелят седем трофея, включително титлата в Евролигата през 2023 г. и три шампионски титли на Испания.

Орландо Меджик избраха Хезоня с петия общ избор в драфта на НБА през 2015 г.

Той прекара три сезона в Орландо, преди да играе за Ню Йорк Никс и Портланд Трейл Блейзърс.

В общо 330 мача в НБА, от които 69 като титуляр, Хезоня има средни показатели от 6,9 точки, 3,1 борби и 1,3 асистенции.

След като напусна НБА, той игра за Панатинайкос, УНИКС Казан и Реал Мадрид, възстановявайки репутацията си на едно от водещите крила в Европа.

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Снимки: Imago