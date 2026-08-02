България отстъпи пред Португалия в контрола

Националният отбор на България за момчета до 16 години допусна поражение в контрола. “Лъвчетата” не успяха срещу Португалия след 64:67. Срещата се изигра в зала “Свети Георги” в София.

Тимът ни водеше с 3 точки преди последната четвърт, но съперникът достигна до победата във финалните 10 минути.

Селекцията на Божидар Гьорев се подготвя за Европейското първенство, Дивизия Б, което ще бъде от 6 до 15 август в Гевгели и Скопие (Северна Македония). “Лъвчетата” са в Група C на турнира, заедно с Швеция, Норвегия, Финландия, Босна и Херцеговина и Люксембург.

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