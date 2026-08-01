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12 българи ще участват на "Чалънджър" в Пловдив

  • 1 авг 2026 | 19:49
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12 българи ще участват на "Чалънджър" в Пловдив

12 български тенисисти ще вземат участие в международния турнир на клей от сериите "Чалънджър 50" в Пловдив с награден фонд 56 700 евро. Надпреварата започва в неделя на кортовете на ТК „Локомотив", като официалното откриване е от 13:30 часа. Организаторите са подготвили програма с участието на Ансамбъл „Тракия" и Формация „Наздравица", която ще даде тържествен старт на турнира. След това националите на България за Купа „Дейвис" Александър Василев и Янаки Милев ще изиграят демонстративен мач с подавачите на корта.

В квалификациите ще участват Димитър Кисимов, Александър Толев, Джордж Лазаров, Йоан Найденов, Георги Георгиев, Динко Динев, Адриан Андреев и Виктор Марков.

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров си осигури място директно в основната схема по ранкинг, а с „уайлд кард" от Българската федерация по тенис ще участват националите Иван Иванов, Александър Василев и Янаки Милев.

Седем българи ще вземат участие и в надпреварата на двойки. Националите Пьотр Нестеров и Янаки Милев ще се изправят в първия кръг срещу поставените под номер 1 Антъни Генов и Чарлз Бари (Ирландия).

Организаторите ще направят всичко възможно двубоите с участието на водещите български тенисисти да не започват преди 16:00 часа, за да могат повече любители на тениса да наблюдават мачовете на живо.

Входът за всички срещи е свободен!

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Снимки: Imago

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