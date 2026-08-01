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Нестеров се класира за финала на сингъл в Дания

  • 1 авг 2026 | 17:05
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Нестеров се класира за финала на сингъл в Дания

Националът на България за Купа „Дейвис“ Пьотр Нестеров се класира за финала на сингъл на турнира по тенис на клей в Гентофте (Дания) с награден фонд 30 хиляди долара. Поставеният под номер 2 Нестеров победи третия в схемата Ееро Васа (Финландия) с 6:3, 1:6, 6:4 за час и 54 минути игра.

23-годишният българин изостана с пробив и 1:2 в първия сет, но спечели пет от следващите шест гейма, за да поведе в резултата след 6:3. Във втората част той изостана с 0:5, а след загубата ѝ с 1:6 резултатът в сетовете беше изравнен.

Националът допусна пробив още в първия гейм на третия решителен сет, но го върна веднага, за да изравни за 1:1. Нестеров спаси две точки за пробив в седмия и още три в деветия гейм. При 5:4 и сервис на Васа българинът пропусна шест мачбола, но при седмата си възможност успя да затвори мача в своя полза.

До момента Пьотр Нестеров има осем титли на сингъл от турнири от веригата World Tennis Tour, като две от тях са спечелени през тази година - в Санта Маргерита ди Пула (Италия) и Монастир (Тунис).

В спор за трофея утре националът, който през тази седмица заема 360-ото място в световната ранглиста при мъжете, ще играе срещу водача в схемата Карл Емил Овербек (Дания), който победи на полуфиналите друг българин Иван Иванов с 6:0, 7:6(0) за 78 минути игра.

17-годишният Иванов започна трудно мача и не успя да спечели нито един гейм в първия сет. Българинът поведе с 3:0 във втората част, допусна изравняване при 4:4, а след това отново проби за 5:4 и сервираше за изравняване на резултата в сетовете. Иванов обаче загуби подаването си, а впоследствие се стигна до тайбрек, в който отстъпи с 0:7 точки.

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