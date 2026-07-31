Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. 60 000 евро награден фонд на Балканското по ускорен шахмат и блиц в София

60 000 евро награден фонд на Балканското по ускорен шахмат и блиц в София

  • 31 юли 2026 | 12:27
  • 234
  • 0
60 000 евро награден фонд на Балканското по ускорен шахмат и блиц в София

София ще бъде домакин на открито Балканско първенство по ускорен шахмат и блиц Sofia Cup 2026 с награден фонд от 60 хиляди евро в края на следващия месец, съобщиха от Българската спортна федерация по шахмат.

Състезанието, което ще се състои в Гранд хотел София, ще бъде открито на 29 август (събота) от 10:50 часа, а впоследствие ще се изиграят деветте кръга от надпреварата по ускорен шахмат с контрола от 10 минути и добаване на 5 секунди при всеки изигран ход.

Шампионатът по блиц ще се проведе на 30 август (неделя) от 11:00 часа в 11 кръга с 3-минутна контрола и 2 секунди на всеки ход. Закриването е насрочено за 15:30 часа.

Победителят в откритото Балканско първенство по ускорен шахмат ще заработи 5500 евро, а първенецът на блиц ще заслужи 3000 евро. Финансови бонуси ще вземат първите 15 и в двата турнира.

Предвидените са и редица допълнителни специални награди за най-добре представилите се при жените, при ветераните над 50 години и при младежите до 20 години, както и премии за най-добрите трима от Балканите в отделните възрастови категории и при дамите.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Витоша приема Европейското първенство по спускане

Витоша приема Европейското първенство по спускане

  • 31 юли 2026 | 08:48
  • 709
  • 1
МОК покани БОК на среща в Лозана

МОК покани БОК на среща в Лозана

  • 30 юли 2026 | 13:44
  • 676
  • 0
Магнус Карлсен е звездата на голям турнир в Индия

Магнус Карлсен е звездата на голям турнир в Индия

  • 30 юли 2026 | 13:10
  • 577
  • 0
Задълженията на БОК от времето на Стефка Костадинова са набъбнали до близо половин милион евро

Задълженията на БОК от времето на Стефка Костадинова са набъбнали до близо половин милион евро

  • 30 юли 2026 | 12:44
  • 12089
  • 9
Тадей Погачар е "Еди Меркс на нашето време"

Тадей Погачар е "Еди Меркс на нашето време"

  • 29 юли 2026 | 13:56
  • 1189
  • 0
Вторият благотворителен голф турнир на Фондация "Национали 94" ще набира средства за "Токуда"

Вторият благотворителен голф турнир на Фондация "Национали 94" ще набира средства за "Токуда"

  • 29 юли 2026 | 13:10
  • 844
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Емоциите около мача с Университатя за мен са приключили, мисля само за утрешния мач

Веласкес: Емоциите около мача с Университатя за мен са приключили, мисля само за утрешния мач

  • 31 юли 2026 | 13:16
  • 2000
  • 7
ЦСКА ще е поставен, ако стигне плейофа за ЛЕ - ето потенциалните съперници на "червените"

ЦСКА ще е поставен, ако стигне плейофа за ЛЕ - ето потенциалните съперници на "червените"

  • 31 юли 2026 | 09:19
  • 30792
  • 62
Футболният свят потъна в траур: Отиде си Франко Барези

Футболният свят потъна в траур: Отиде си Франко Барези

  • 31 юли 2026 | 08:54
  • 37509
  • 47
Тежки противници очакват ЦСКА при отпадане от Лига Европа

Тежки противници очакват ЦСКА при отпадане от Лига Европа

  • 31 юли 2026 | 10:22
  • 14658
  • 6
Ще се възползва ли Арда от евроеуфорията на ЦСКА 1948?

Ще се възползва ли Арда от евроеуфорията на ЦСКА 1948?

  • 31 юли 2026 | 08:00
  • 6904
  • 1
Малко столично дерби в "Овча купел"

Малко столично дерби в "Овча купел"

  • 31 юли 2026 | 07:15
  • 5527
  • 18