60 000 евро награден фонд на Балканското по ускорен шахмат и блиц в София

София ще бъде домакин на открито Балканско първенство по ускорен шахмат и блиц Sofia Cup 2026 с награден фонд от 60 хиляди евро в края на следващия месец, съобщиха от Българската спортна федерация по шахмат.

Състезанието, което ще се състои в Гранд хотел София, ще бъде открито на 29 август (събота) от 10:50 часа, а впоследствие ще се изиграят деветте кръга от надпреварата по ускорен шахмат с контрола от 10 минути и добаване на 5 секунди при всеки изигран ход.

Шампионатът по блиц ще се проведе на 30 август (неделя) от 11:00 часа в 11 кръга с 3-минутна контрола и 2 секунди на всеки ход. Закриването е насрочено за 15:30 часа.

Победителят в откритото Балканско първенство по ускорен шахмат ще заработи 5500 евро, а първенецът на блиц ще заслужи 3000 евро. Финансови бонуси ще вземат първите 15 и в двата турнира.

Предвидените са и редица допълнителни специални награди за най-добре представилите се при жените, при ветераните над 50 години и при младежите до 20 години, както и премии за най-добрите трима от Балканите в отделните възрастови категории и при дамите.

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