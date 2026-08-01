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Седем българи ще участват на двойки на "Чалънджър" в Пловдив

  • 1 авг 2026 | 16:12
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Седем българи ще участват на двойки на "Чалънджър" в Пловдив

Седем български тенисисти ще участват в надпреварата на двойки на турнира от категория "Чалънджър 50" в Пловдив. Състезанието е с награден фонд от 56 700 евро и започва утре на кортовете на ТК „Локомотив“.

Това ще бъде втори турнир от тази категория на базата на ТК „Локомотив“ в Пловдив, а след него там ще се проведат още два. Третият също ще бъде от категория "Чалънджър 50" и е насрочен за периода 30 август - 6 септември. Четвъртият ще бъде от категория "Чалънджър 75" с награден фонд от 97 640 евро и ще се проведе от 20 до 27 септември.

Официалното откриване на турнира ще се състои утре, 2 август (неделя), от 13:30 часа, като в същия ден започват и квалификациите.

Организаторите са подготвили програма с участието на Ансамбъл „Тракия“ и Формация „Наздравица“, която ще даде тържествен старт на надпреварата. След това националите на България за Купа „Дейвис“ Александър Василев и Янаки Милев ще играят демонстративно с подавачите на корта.

Националите Пьотр Нестеров и Янаки Милев ще се изправят в първия кръг на двойки срещу първите поставени в схемата - Антъни Генов и партньора му Чарлз Бари (Ирландия).

Две български двойки получиха „уайлд кард“. В първия кръг Георги Георгиев и Йоан Найденов излизат срещу представителите на Индия Мадхвин Камат и Атхарва Шарма, а братята Радослав и Васил Шандаров ще стартират срещу Ернан Касанова (Аржентина) и Муркел Делиен (Боливия).

Жребият за основната схема на сингъл и квалификациите ще бъде изтеглен днес от 18:00 часа.

Директно в основната схема ще започнат участието си четирима национали на България за Купа „Дейвис“. Пьотр Нестеров се класира по ранкинг, а Александър Василев, Иван Иванов и Янаки Милев получиха „уайлд кард“.

Основната цел при организирането на тези турнири е да се даде възможност на българските национали и най-добрите ни тенисисти да играят мачове на високо международно ниво, да трупат ценен опит и да печелят точки за световната ранглиста.

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