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  3. MOUZ и Spirit ще спорят за титлата на BLAST Bounty

MOUZ и Spirit ще спорят за титлата на BLAST Bounty

  • 1 авг 2026 | 20:41
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MOUZ и Spirit ще спорят за титлата на BLAST Bounty

Отборите на MOUZ и Spirit се класираха за големия финал на BLAST Bounty Season 2 след победи над Astralis и FaZe.

MOUZ се наложи с 2:1 (6-13, 13-9, 13-9) над датския тим, въпреки че на няколко пъти изпусна сериозни аванси. След загуба на Ancient, европейският състав обърна серията с успехи на Mirage и Dust2.

В другия полуфинал Spirit също стигна до обрат срещу FaZe при 2:1 (13-6, 9-13, 13-11). Руският тим спечели Dust2, отстъпи Cache, а на решителния Anubis навакса пасив от 5:10, за да триумфира.

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