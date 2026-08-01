MOUZ и Spirit ще спорят за титлата на BLAST Bounty

Отборите на MOUZ и Spirit се класираха за големия финал на BLAST Bounty Season 2 след победи над Astralis и FaZe.
MOUZ се наложи с 2:1 (6-13, 13-9, 13-9) над датския тим, въпреки че на няколко пъти изпусна сериозни аванси. След загуба на Ancient, европейският състав обърна серията с успехи на Mirage и Dust2.
В другия полуфинал Spirit също стигна до обрат срещу FaZe при 2:1 (13-6, 9-13, 13-11). Руският тим спечели Dust2, отстъпи Cache, а на решителния Anubis навакса пасив от 5:10, за да триумфира.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google