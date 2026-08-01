Мартин Йорданов: Да затвърдим доброто име на ФК Кюстендил

След финала на последната кампания бяха извършени промени в едноименния тим на Кюстендил.

Завърналият се на треньорския пост Мартин Йорданов коментира пред Sportal.bg нагласата на поверения му тим за предстоящия сезон в Югозападната Трета лига.

„Подготовката ни протече според плана. Доволни сме, че всички са здрави. Резултатите от контролите са незадоволителни. Във всяка приятелска среща обаче се виждаше осезателно израстване на отбора. Той е изцяло нов – съставен от млади местни футболисти, като само трима не са от Кюстендил. Необходимо е време за сработване. Такова обаче няма. Ще се случва в движение. Първенството ще е много интересно. Съперниците в него са равностойни – всеки може да победи всеки. Нашата цел е да затвърдим доброто име на клуба“.

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