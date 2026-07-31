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Рейнджърс се провали още на старта

  • 31 юли 2026 | 23:59
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Рейнджърс се провали още на старта

Шотландският гранд Рейнджърс стартира новия сезон с разочароващо равенство като гост на Дънди Юнайтед. Срещата на "Танадайс Парк" завърши 1:1, което със сигурност не устройва "сините".

В дебюта на новия мениджър Дерек МакИнес, дошъл през лятото от Хартс, Рейнджърс не направи достатъчно, за да си тръгне с трите точки. В титулярния състав на гостите започнаха двама футболисти, привлечени именно от "сърцата" - Лоурънс Шенкланд и Камерън Девлин. На вратата пък застана купеният от Хъл Сити хърватин Ивор Пандур.

Дънди Юнайтед поведе в 38-ата минута. Джеси Рандъл напредна по десния фланг и центрира ниско, а австралиецът Лахлан Роуз отклони топката и тя попадна във вратата.

Гостите от Глазгоу реагираха след почивката. В 56-ата минута Тело Оосгор отбеляза хубав гол с шут от границата на наказателното поле. До края Рейнджър притисна съперника си, но не можа да стигне до пълен обрат.

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