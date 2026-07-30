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Апоел Тел Авив с интерес към световен и европейски шампион

  • 30 юли 2026 | 11:05
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Апоел Тел Авив с интерес към световен и европейски шампион

Германският национал Даниел Тайс може да се озове в израелския Апоел Тел Авив. През това лято опитният център, играл години наред в НБА, постигна споразумение за договор с френския АСВЕЛ Вильорбан. Въпреки това, сложната финансова ситуация в клуба поставя под въпрос бъдещото сътрудничество между двете страни.

Апоел Тел Авив следи внимателно развитието на ситуацията, тъй като има интерес към привличането на висок играч.

Ако трансферът се осъществи, Тайс може да стане още един значим баскетболист, който напуска проекта на Тони Паркър, след като преди това същото стори и Силвен Франсиско.

34-годишният Тайс е световен и европейски шампион с Германия.

Апоел започва участието си в Евролигата през сезон 2026/27 с домакински мач с Байерн Мюнхен на 24 септември, като се очаква срещата да се играе в "Арена София". За втора поредна година се очаква израелският тим да играе домакинските си срещи в елитната надпревара на българска земя. Двубоят Апоел - Олимпиакос пък е на 3 февруари, което означава, че в разгара на зимата Везенков и компания може би ще се появят за втора поредна година в суперсблъсък в родната столица.

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Снимки: Imago

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