А група мъже се "връща" при БФБ с редица промени и жребий на 14 август

Българска федерация по баскетбол отново поема организацията на мъжката А група за сезон 2026/27, съобщи БФБ на официалния си сайт. Очакванията са първенството в А група да се проведе между 1 октомври 2026 г. и 30 април 2027 г.

"На 14.07. на редовно заседание на УС на Българската федерация по баскетбол бе взето решение, че БФБ поема отново пряката организация на мъжката А група за новия сезон 2026/2027. Досега второто ниво на родния баскетбол се организираше съвместно с Българската баскетболна лига.

Идеята е първенството да се провежда следвайки тертипа на НБЛ, като то ще се администрира и менажира от Сандра Велчева Хънт, която има дългогодишен опит в НБЛ и ръководи административно елитното първенство на България от самото му създаване, а през последните години е доста често в редиците на екипите на ФИБА, като външен експерт-организатор на турнирите и събитията им.

Съгласно наредбата за провеждане на А група за сезон 2026-27 системата и календарът за провеждане на А група мъже за сезон 2026-27 година, ще бъдат приети от УС на БФБ в срок до 15.08. В А група мъже могат да се включат максимум 14 отбора, като те ще бъдат разделени в Източна и Западна групи. Очаква се първенството да се проведе между 1.10.2026 и 30.04.2027 година.

За сезон 2026-27г. първенството на А-група се провежда в два етапа – редовен сезон (първи етап) и плей-ин / плей-офи (заключителен етап). В първия етап на първенството – редовен сезон, отборите играят в Източна и Западна групи по системата „всеки срещу всеки“, по 1 мач като домaкини и гости. Във втория (заключителен) етап на първенството отборите играят плей-ин и плей-оф мачове по система, описана в секцията ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ от наредбата за провеждане на първенството.

Шампионът на А-група за сезон 2026-27г. има право да играе в НБЛ за сезон 2027-28г. Вицешампионът на А-група за сезон 2026-27г. има право да играе бараж за участие в НБЛ за сезон 2027-28г. Баражът е в 1 мач, с класиралия се на XIII място в НБЛ. Домакин на баража е класиралия се на XIII място в НБЛ. Баражът се провежда до една седмица след края на турнира 11-14 място в НБЛ.

Заявки за участие в А група мъже се подават през клубния профил на всеки отбор, посредством системата за управление на първенства на Федерацията, Крайният срок е за официализиране на участие, всеки БК може да направи до 10-ти август. До момента записалите се тимове от страната са 7.

Официалният жребий за първенството на А група мъже за предстоящия сезон 2026-27 година, ще се проведе на 14.08.2026 година в залата за прес-конференции на спортна зала Триадица. Началният час на събитието е 11:00 часа, а каналите на БФБ във Facebook и Youtube, ще го излъчат на живо.

НАРЕДБА А ГРУПА МЪЖЕ, СЕЗОН 2026-27

БФ Баскетбол ще покрие съдийските разходи на отборите от А група мъже и жени с цел да облекчи разноските, като така отборите ще имат възможност да инвестират в развитие на школата и надграждане на експертната част в клуба. Работи се в посока по инсталиране на автоматични камери на Синерджи спортс във всички зали, в които отборите от А група ще домакинстват, като по този начин ще се обезпечи излъчването не живо, което ще бъде унифицирано, иновативно и оптимизирано. Достъп до тези камери ще имат и представителите на клубовете, за да могат да записват тренировъчни сесии и да използват системите за видео анализ и развитие на играчи.

Екипът на БФ Баскетбол е процес на договаряне с дигитална агенция за промоция и отразяване на първенството, която в момента работи с БФБ, НБЛ, БФС, националния отбор по футбол и баскетбол на България, която да поеме обслужването на А група мъже и да работи с клубовете по развитие на собствените им канали в колаборация с БФБ.

Клубовете, заявили участие ще получат допълнителна информация за официална среща в седмицата 17-23 август, на която ще бъде обсъден начина на работа през сезона, електронни картотеки, наредбата и календара за провеждане, както и работата с официалната страница на БФБ.

В зависимост от направените заявки и с цел оптимизиране на първенството, УС, с приемането на Система и Календар на А-група, може да направи и промени в настоящите Правила за провеждане на първенството", пишат от БФБ.

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