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Далас Старс ще задържи нападателя Джейсън Робъртсън

  • 22 юли 2026 | 10:24
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Далас Старс ще задържи нападателя Джейсън Робъртсън

Отборът от Националната хокейна лига (НХЛ) Далас Старс ще задържи нападателя Джейсън Робъртсън в състава си за още един сезон, съобщава агенция Ройтерс.

27-годишният американец, който стана свободен агент след изтичането на предходния му договор, е подписал едногодишен договор за 12 милиона долара.

"Джейсън е централна част от клуба ни, откакто беше избран в драфта през 2017 година. Той е динамичен и техничен играч, който е един от най-опасните нападатели в лигата, откакто направи дебюта си в НХЛ. Вълнуваме се за това, което ни предстои през този сезон с Джейсън и отбора, докато продължаваме да опитваме да донесем титлата в Далас", заяви генералният мениджър Джим Нил.

През миналия месец Робъртсън отказа да подпише осемгодишен договор със Сиатъл Кракен, който щеше да му донесе 15 милиона на сезон.

Нападателят отбеляза 45 гола и направи 51 асистенции през предходната кампания, с което остана на едно попадение от най-силното постижение в кариерата си. През последните четири сезона той игра във всичките 82 мача на Далас.

За 456 двубоя в кариерата си Джейсън Робъртсън има 213 гола и 277 асистенции и беше избран като част от идеалния отбор на НХЛ през сезон 2022/23.

През миналата кампания Далас Старс завърши на второто място в Централната дивизия, но отпадна в първия кръг от плейофите, отстъпвайки на Минесота Уайлд.

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