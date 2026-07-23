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Патрик Кейн се завърна в състава на Чикаго Блекхоукс

  • 23 юли 2026 | 17:35
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Патрик Кейн се завърна в състава на Чикаго Блекхоукс

Нападателят Патрик Кейн се завръща в състава на Чикаго Блекхоукс, обявиха от клуба от Националната хокейна лига.

37-годишното дясно крило подписа договор за две години на обща стойност 16 милиона долара. През изминалата кампания, в която той игра за Детройт Ред Уингс, Кейн записа 16 гола и 41 асистенции в общо 67 мача.

Патрик Кейн, който бе избран под номер 1 в драфта през 2007 година, е една от най-големите легенди в славната история на Блекхоукс. Той игра за тима в първите 16 години от кариерата си в Националната хокейна лига, в които спечели три пъти купа "Стенли" - през 2010, 2013 и 2015 година. В последните три години той игра за Детройт, както и за Ню Йорк Рейнджърс.

В кариерата си той има 508 гола и 892 асистенции за точно 1400 точки в 1369 срещи от редовния сезон. Кейн е трети по голове в историята на Чикаго с 446, като пред него са само членовете на "Залата на славата" на НХЛ Боби Хъл с 604 и Стан Микита с 541. По асистенции и точки Кейн е на второ място след Микита, а по изиграни мачове - отново на трето след Микита и Дънкан Кийт. В 143 мача в плейофите той има 53 гола и 58 асистенции.

През 2017 година Патрик Кейн бе избран сред стоте най-велики играчи в историята на НХЛ по повод стотната годишнина от създаването на лигата.

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