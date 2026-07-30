Кръгът се затваря: Де Минор излиза срещу сина на своя ментор

Алекс де Минор и Круз Хюит ще изиграят първия си мач помежду си на турнира във Вашингтон. Това обаче далеч няма да бъде първата глава в историята на отношенията между двамата.

Де Минор познава Хюит – 17-годишния син на бившия №1 в световната ранглиста на ATP Лейтън Хюит – още от времето, когато Круз е бил малко момче и редовно е пътувал с баща си по турнирите от ATP Tour.

Затова срещата им от втория кръг във Вашингтон ще бъде донякъде странен момент, в който кръгът се затваря, за заемащия шестото място в световната ранглиста Де Минор.

„Ще бъде странна ситуация“, заяви Де Минор във Вашингтон след победата си в първия кръг срещу Стефанос Циципас. „Няма как да се отрече. През последните десет години гледах как Круз израства. Видях как се превърна в човека, който е днес. Тренирали сме заедно безброй пъти.

И двамата пристигнахме тук рано преди турнира. През първите няколко дни тренирахме заедно. Смятам, че ще бъде много приятно усещане да играя срещу него. Вълнувам се. Ще бъде много забавно.

Той заслужи мястото, на което се намира в момента. Играе невероятен тенис и вече показва тенис на зрял състезател. Ще трябва да бъда готов и се надявам да направя живота му на корта възможно най-труден.“

Заемащият 612-о място в света Хюит, който по-рано този месец достигна до финала на сингъл при юношите на „Уимбълдън“, премина през квалификациите във Вашингтон и за първи път намери място в основната схема на турнир от ATP Tour.

Във вторник той изненадващо победи Маркос Гирон в два сета и постигна първия си успех на ниво ATP именно на турнира, който баща му спечели през 2004 година.

Тази знакова победа за тийнейджъра създаде възможност за любопитен мач от втория кръг между утвърдения играч от топ 10 Де Минор и млад тенисист, който отдавна го възприема като нещо повече от наставник.

„Разбира се, ако играя срещу Алекс, ще бъде сбъдната мечта да споделя корта с него“, заяви Хюит преди победата на Де Минор срещу Циципас в първия кръг.

„Той е като по-голям брат за мен. Познавам го почти през целия си живот. Отсядал е у нас. Прекарвали сме и Коледа заедно. Да играя срещу него и да споделя корта с него би било много специално. Той ме е научил на толкова много неща и мисля, че това ще бъде страхотен спомен и за двама ни.

Тренирах с него два дни преди този турнир, а също и няколко пъти на „Уимбълдън“. Разбира се, научавам много, когато играя с него.“

За Де Минор, който често е говорил за положителното влияние на Лейтън Хюит върху собствената му кариера, самият факт, че двамата с Круз предстои да се срещнат на турнир от категория ATP 500, е доказателство, че тийнейджърът се движи в правилната посока.

„Смятам, че трябва да му се отдаде голямо уважение, защото определено не е лесно да бъдеш син на бивш №1 в света“, заяви защитаващият титлата си във Вашингтон австралиец.

„От момента, в който започна да играе и хвана ракетата, още от юношеските турнири, очакванията, погледите и светлината на прожекторите вече бяха насочени към него. Не е лесно, когато фамилията ти носи подобна тежест.

Той обаче свърши невероятна работа, като израсна, изгради правилна нагласа, започна да се утвърждава като самостоятелен играч и се справя изключително добре с вниманието и очакванията.

В крайна сметка вече постига тези резултати със собствените си сили и показва, че заслужава да бъде там, където се намира.“

Де Минор е напълно наясно с основите, които 30-кратният шампион на ниво ATP Лейтън Хюит е изградил за сина си както на корта, така и извън него.

27-годишният тенисист отдава заслуга на Лейтън и за това, че му е помогнал да намери своя път при прехода от юношеския към професионалния тенис.

„Той оказа огромно влияние върху кариерата ми още когато бях на около 16–17 години, играех при юношите и се представях прилично на турнирите от Големия шлем, а след това за първи път бях привлечен към отбора за Купа „Дейвис“ като млад помощник“, каза Де Минор за Лейтън.

„Вярата и доверието, които той има в мен оттогава, определено са огромна част от причината да се намирам там, където съм днес.

През последните три-четири години вероятно съм тренирал с Круз на почти всеки турнир от Големия шлем. Той е там и винаги играем заедно.

Страхотно е да виждам как израства и се развива, как с всяка година става все по-зрял, изгражда много добра игра и свиква с физиката си.

Сега вече побеждава тенисисти от много високо ниво. Готов съм за предизвикателството и за битката. Би трябвало да бъде много интересен мач.“

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