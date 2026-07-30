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Невероятен Лапоухов отчая Карабах и класира ЦСКА в третия квалификационен кръг на Лига Европа
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  2. Андерлехт
  3. Андерлехт отново се измъчи, но в крайна сметка победи

Андерлехт отново се измъчи, но в крайна сметка победи

  • 30 юли 2026 | 23:47
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Андерлехт отново се измъчи, но в крайна сметка победи

Белгийският гранд Андерлехт си гарантира участие в третия предварителен кръг на Лига Европа след мъчна победа с 3:1 в реванша срещу шведския Хамарби. Първият мач на Скандинавския полуостров бе завършил при равенство 1:1, което прати състезателите от Западна Европа напред с успех от 4:2 в общия резултат.

Преди седмица Андерлехт се пропука в последните минути и изпусна победата, въпреки че водеше до последно, а сега допусна ранен гол, когато още във 2-рата минута Паулос Абрахам откри за гостите.

Домакините от Белгия изоставаха до почивката, но почти веднага след подновяването на играта в 48-ата минута Данило Сикан възстанови равенството, както в настоящия мач, така и в общия резултат.

Обратът дойде късно и чак в 81-вата минута Михайло Цветкович даде преднина за Андерлехт, а всичко официално приключи в 89-ата минута, когато Тристан Дегрийф оформи крайния резултат.

В следващия кръг белгийците ще спорят с ПАОК на Кирил Десподов, който отстрани украинския гранд Динамо (Киев).

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