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Лудогорец обяви организацията и мерките за сигурност преди реванша срещу Апоел (Тел Авив)

  • 30 юли 2026 | 11:30
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Лудогорец уведомява всички фенове, които ще гледат на живо мача реванш от втория предварителен кръг в Лигата на конференциите срещу Апоел (Тел Авив) в четвъртък (30 юли) от 21:00 ч., че същия ден стадион "Хювефарма Арена" ще отвори врати в 19:00 ч. Клубът напомня, че в момента се продават билети на клубната база в Разград от 9:00 ч. до 18:00 ч., както и онлайн. Днес ще работи и билетната каса на улица "Васил Левски" от 11:00 ч. до началото на срещата. 

Лудогорец информира, че фенове на гостуващия отбор, които са си закупили билети за домакинските сектори, няма да бъдат допускани в тях. Мярката се въвежда от съображения за сигурност. На входовете на стадиона ще има щателни проверки на билети и документи за самоличност. На недопуснатите на стадиона ще се възстановяват средствата за закупените билети, но само в петък в клубния офис.

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Клубът напомня, че на "Хювефарма Арена" също така няма да бъдат допускани фенове в нетрезво състояние, както и лица, носещи оръжия, опасни предмети, пиротехнически средства, запалки, бутилки, шишенца с парфюм и дезодорант. Расистките скандирания, както и използването на лазери от трибуните по време на мача, са строго забранени. Всички привърженици подлежат на щателна проверка на входовете, като забранените предмети ще бъдат изземвани.

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Присъстващите, които са под 18 години, трябва да представят попълнена декларация от настойник. Такива се раздават персонално при покупката на билет.

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Снимки: Startphoto

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