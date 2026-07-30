Иван Зайцев преминава в Азербайджан: От Цар до Гладиатор в Орду ВК

Италианската волейболна звезда Иван Зайцев ще продължи кариерата си в Азербайджан. Той ще се присъедини към отбора на Орду Волейболен Клуб, който се състезава в елитната азербайджанска лига и е базиран в столицата Баку. През изминалия сезон 2025/2026 Орду ВК завърши на второ място в първенството, след като загуби финала от Хиласедичи, но си осигури участие в турнира за Купата на претендентите на ЦЕВ за 2027 г.
Това е поредното предизвикателство за Зайцев извън родната му Италия в рамките на дългата му кариера, през която е играл за отбори като Динамо Москва, Ал Араби, Кузбас и Галатасарай. Азербайджанският клуб го представи с епично видео, публикувано в Инстаграм, за да отбележи пристигането му в местната Суперлига.
Понякога има моменти, които не са просто новина.
Те променят посоката на цяла спортна история.
Днес е точно такъв ден.
Азербайджанският волейбол навлиза в нова ера. Азербайджан, който години наред беше родно място на звезди в женския волейбол, започва да усеща звука на тези големи стъпки и в мъжкия волейбол.
Едно от най-големите лица на световния волейбол...
Един от неизменните лидери на италианския национален отбор в продължение на много години и икона на модерния волейбол.
Легендарният волейболист, спечелил прозвищата „ЦАРЯ“, „КРАЛЯ“, „ГЛАДИАТОРА“ със своята сила, харизма и победен дух на игрището...
ИВАН ЗАЙЦЕВ 🇮🇹🤝🇦🇿
Хиляди точки.
Фантастични победи със стотици точки.
Световни и европейски първенства.
Олимпийски игри.
Шампионска лига.
Най-големите арени на италианската Суперлига.
И в този ден...
Този гигант на световния волейбол отваря нова страница в кариерата си в Азербайджан.
ИВАН ЗАЙЦЕВ ВЕЧЕ Е ИГРАЧ НА АРМЕЙСКИЯ ВОЛЕЙБОЛЕН ОТБОР.
Той е новата сила в центъра на вниманието в световния волейбол.
А сега...
Нека трибуните се изправят.
Нека светлините блеснат.
Започва нова ера.
Отворена е нова страница в историята на азербайджанския волейбол.
И на първите редове на тази страница е изписано едно име...
ИВАН ЗАЙЦЕВ.
Добре дошъл, Гладиаторе!
Добре дошъл в редиците на нашата АРМИЯ!
Заедно ще творим история. 🇦🇿 🇮🇹
Специални благодарности за видеото: Камран ХАСАНОВДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google