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Иван Зайцев преминава в Азербайджан: От Цар до Гладиатор в Орду ВК

  • 30 юли 2026 | 16:03
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Иван Зайцев преминава в Азербайджан: От Цар до Гладиатор в Орду ВК

Италианската волейболна звезда Иван Зайцев ще продължи кариерата си в Азербайджан. Той ще се присъедини към отбора на Орду Волейболен Клуб, който се състезава в елитната азербайджанска лига и е базиран в столицата Баку. През изминалия сезон 2025/2026 Орду ВК завърши на второ място в първенството, след като загуби финала от Хиласедичи, но си осигури участие в турнира за Купата на претендентите на ЦЕВ за 2027 г.

Това е поредното предизвикателство за Зайцев извън родната му Италия в рамките на дългата му кариера, през която е играл за отбори като Динамо Москва, Ал Араби, Кузбас и Галатасарай. Азербайджанският клуб го представи с епично видео, публикувано в Инстаграм, за да отбележи пристигането му в местната Суперлига.

Понякога има моменти, които не са просто новина.

Те променят посоката на цяла спортна история.

Днес е точно такъв ден.

Азербайджанският волейбол навлиза в нова ера. Азербайджан, който години наред беше родно място на звезди в женския волейбол, започва да усеща звука на тези големи стъпки и в мъжкия волейбол.

Едно от най-големите лица на световния волейбол...

Един от неизменните лидери на италианския национален отбор в продължение на много години и икона на модерния волейбол.

Легендарният волейболист, спечелил прозвищата „ЦАРЯ“, „КРАЛЯ“, „ГЛАДИАТОРА“ със своята сила, харизма и победен дух на игрището...

ИВАН ЗАЙЦЕВ 🇮🇹🤝🇦🇿

Хиляди точки.

Фантастични победи със стотици точки.

Световни и европейски първенства.

Олимпийски игри.

Шампионска лига.

Най-големите арени на италианската Суперлига.

И в този ден...

Този гигант на световния волейбол отваря нова страница в кариерата си в Азербайджан.

ИВАН ЗАЙЦЕВ ВЕЧЕ Е ИГРАЧ НА АРМЕЙСКИЯ ВОЛЕЙБОЛЕН ОТБОР.

Той е новата сила в центъра на вниманието в световния волейбол.

А сега...

Нека трибуните се изправят.

Нека светлините блеснат.

Започва нова ера.

Отворена е нова страница в историята на азербайджанския волейбол.

И на първите редове на тази страница е изписано едно име...

ИВАН ЗАЙЦЕВ.

Добре дошъл, Гладиаторе!

Добре дошъл в редиците на нашата АРМИЯ!

Заедно ще творим история. 🇦🇿 🇮🇹

Специални благодарности за видеото: Камран ХАСАНОВ

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