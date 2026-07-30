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Пламен Константинов: Де Чеко и Кристенсън имат най-добрите ръце в света

  • 30 юли 2026 | 15:16
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Пламен Константинов: Де Чеко и Кристенсън имат най-добрите ръце в света

Старши треньорът на Локомотив (Новосибирск) Пламен Константинов коментира привличането на 38-годишния аржентински разпределител Лучано де Чеко в отбора.

Негов партньор на поста ще бъде Егор Кречетов. През миналия сезон двойката разпределители в Локомотив се състоеше от Симеон Николов и Вадим Ожиганов.

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„Двама нови разпределители е най-сложната промяна, защото всичко трябва да се настройва отначало. Но това не ни се случва за първи път. Най-често не по наше желание. Такъв е пазарът, така се движат играчите, затова трябва постоянно да се адаптираме“, заяви Константинов.

„Не е лесно да започнеш отначало, но мисля, че ще бъде интересно. Ще имаме един от най-легендарните разпределители в света. Смятам, че през последните 10–15 години той и Кристенсън имат най-добрите ръце в света. Де Чеко е голямо име. Разбира се, той вече е близо до края на кариерата си, но му е останала достатъчно мотивация. Има желание да попадне и да играе на последната си Олимпиада, с която да приключи“, добави българският специалист.

„Той имаше и други предложения, но предпочете отбор, който ще се бори за призовите места, затова избра Новосибирск. Мисля, че ще бъде интересно и за феновете да гледат играта му. И, разбира се, за нашите млади разпределители. Смятам, че да прекараш година или две с такъв състезател е безценен опит, те могат да научат много от него. Мисля, че той бързо ще се адаптира. Когато един разпределител има добри технически качества и докосване на топката, той бързо намира нападателите. Няма да има дълъг период на пренастройване, както обикновено. Затова съм настроен позитивно“, каза Пламен Константинов в интервю за клубната пресслужба.

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