Сръбски суперталант тренира с Янис Адетокунбо

Смятаният за избор от лотарията на драфта през 2028 г. Никола Кустурица се похвали със снимка в социалните мрежи, на която позира редом до гръцката суперзвезда Янис Адетокунбо. Младият сръбски талант е имал възможността да тренира със своя именит колега през последните дни.

"Благодаря за преживяването. Голям играч, но още по-голям човек", написа Кустурица към публикацията си.

И двамата баскетболисти имаха изключително динамично лято. След 13 сезона с екипа на Милуоки Бъкс, Янис смени клубната си принадлежност и премина в Маями Хийт след една от най-големите сделки в НБА за последните години.

От своя страна, Кустурица взе участие на Световното първенство за юноши до 17 години. Там той и съотборниците му от националния отбор на Сърбия стигнаха до финала, където обаче отстъпиха пред състава на САЩ. Никола, който междувременно напусна Барселона, за да продължи развитието си в колежанския отбор на УКЛА, беше избран в идеалната петица на турнира.

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