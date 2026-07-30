Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Сръбски суперталант тренира с Янис Адетокунбо

Сръбски суперталант тренира с Янис Адетокунбо

  • 30 юли 2026 | 13:22
  • 244
  • 0
Сръбски суперталант тренира с Янис Адетокунбо

Смятаният за избор от лотарията на драфта през 2028 г. Никола Кустурица се похвали със снимка в социалните мрежи, на която позира редом до гръцката суперзвезда Янис Адетокунбо. Младият сръбски талант е имал възможността да тренира със своя именит колега през последните дни.

"Благодаря за преживяването. Голям играч, но още по-голям човек", написа Кустурица към публикацията си.

И двамата баскетболисти имаха изключително динамично лято. След 13 сезона с екипа на Милуоки Бъкс, Янис смени клубната си принадлежност и премина в Маями Хийт след една от най-големите сделки в НБА за последните години.

От своя страна, Кустурица взе участие на Световното първенство за юноши до 17 години. Там той и съотборниците му от националния отбор на Сърбия стигнаха до финала, където обаче отстъпиха пред състава на САЩ. Никола, който междувременно напусна Барселона, за да продължи развитието си в колежанския отбор на УКЛА, беше избран в идеалната петица на турнира.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Разпада ли се проектът на АСВЕЛ? Панатинайкос отмъква от французите топиграч от Евролигата

Разпада ли се проектът на АСВЕЛ? Панатинайкос отмъква от французите топиграч от Евролигата

  • 30 юли 2026 | 10:38
  • 678
  • 0
България изгуби осминафинала от Испания

България изгуби осминафинала от Испания

  • 30 юли 2026 | 03:23
  • 1400
  • 0
Скъпа, току що взехме ЛеБрон!

Скъпа, току що взехме ЛеБрон!

  • 29 юли 2026 | 19:44
  • 9513
  • 1
Бившата на Кристиано Роналдо върти любов с 11 години по-млада НБА звезда

Бившата на Кристиано Роналдо върти любов с 11 години по-млада НБА звезда

  • 29 юли 2026 | 14:45
  • 9885
  • 13
Филаделфия изпрати Джони Бруум в Клипърс и отвори място в състава си

Филаделфия изпрати Джони Бруум в Клипърс и отвори място в състава си

  • 29 юли 2026 | 11:25
  • 1242
  • 0
Дреймонд Грийн поднови договора си с Голдън Стейт Уориърс

Дреймонд Грийн поднови договора си с Голдън Стейт Уориърс

  • 29 юли 2026 | 09:59
  • 1659
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Нов трансфер! Левски договори краен бранител

Нов трансфер! Левски договори краен бранител

  • 30 юли 2026 | 13:12
  • 13477
  • 15
ЦСКА мечтае за славна вечер срещу Карабах

ЦСКА мечтае за славна вечер срещу Карабах

  • 30 юли 2026 | 07:07
  • 33283
  • 172
Левски с три пъти по-скъп отбор от Кайрат! Най-добрият им футболист пропуска битката

Левски с три пъти по-скъп отбор от Кайрат! Най-добрият им футболист пропуска битката

  • 30 юли 2026 | 11:25
  • 23625
  • 51
Трудно изпитание за Лудогорец в Лигата на конференциите

Трудно изпитание за Лудогорец в Лигата на конференциите

  • 30 юли 2026 | 07:15
  • 17676
  • 19
Трус в един от отборите с претенции в Премиър лийг, мениджърът напуска седмици преди началото на сезона

Трус в един от отборите с претенции в Премиър лийг, мениджърът напуска седмици преди началото на сезона

  • 30 юли 2026 | 11:07
  • 10986
  • 8
Представиха Симеон Николов като голяма звезда в Лубе Чивитанова

Представиха Симеон Николов като голяма звезда в Лубе Чивитанова

  • 30 юли 2026 | 10:11
  • 7895
  • 10