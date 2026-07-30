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Джош Ричардсън сложи край на кариерата си след 10 години в НБА

  • 30 юли 2026 | 12:04
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Джош Ричардсън сложи край на кариерата си след 10 години в НБА

Баскетболистът Джош Ричардсън обяви, че се оттегля от професионалния спорт. Избраният под номер 40 в драфта през 2015 г. гард-крило официално потвърди края на своята състезателна кариера на 32-годишна възраст.

Ричардсън игра в продължение на 10 години в НБА, като прекара общо шест сезона с екипа на Маями.

Крилото има на сметката си 554 мача в редовния сезон, в които записва средни показатели от 11,5 точки, 3 борби, 2,6 асистенции и 1 открадната топка.

В плейофите баскетболистът достига до втория кръг, което се случва с Хийт през 2016 г.

"На нито един етап от кариерата ми нищо не ми е било дадено даром. Нито в училище, нито в университета, нито при професионалистите", написа Ричардсън в социалните мрежи.

"Просто работих с всички сили, за да достигна своя максимум. Надявам се, че съм оставил добри впечатления у феновете, треньорите и съотборниците си", завърши той.

Последният отбор в кариерата на Ричардсън е извън НБА - испанския Сарагоса. В НБА, освен за Маями, той е играл още за Филаделфия, Далас, Бостън, Сан Антонио и Ню Орлиънс.

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Снимки: Gettyimages

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