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Всички полудяха по Мони Николов! Феновете на Лубе щурмуваха представянето на новия разпределител

  • 30 юли 2026 | 13:08
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Пристигането на разпределителя Симеон „Мони“ Николов в Чивитанова Марке завладя сърцата на „червено-белите“ привърженици. В сряда от 19:00 часа феновете от фенклуба „Предатърс“ се стекоха масово в крайбрежното заведение „Артуро Маре“ за представянето на българския волейболист, който наскоро подписа тригодишен договор с Кучине Лубе Чивитанова. На първия ред, за да представят града, бяха кметът Фабрицио Чарапика и общинският съветник Клаудио Морези. Зоната, предвидена за събитието, се оказа тясна, за да побере многобройните фенове, пристигнали със знамена, фланелки и шалове на отбора. Сред тълпата, изпълнила всяко кътче, се открояваха дори привърженици, дошли от Монца, Неапол, Рим, както и от регионите Емилия-Романя и Тоскана.

Представиха Симеон Николов като голяма звезда в Лубе Чивитанова
Представиха Симеон Николов като голяма звезда в Лубе Чивитанова

Рекордната посещаемост и горещата атмосфера превърнаха крайбрежната алея в истински сектор от зала „Еуросуоле Форум“ благодарение на скандиранията и аплодисментите на феновете. Огромен беше интересът към главния герой на вечерта, който изненада всички с гладкия си италиански език и демонстрира изключителна отзивчивост към публиката. Безпрецедентна беше и битката за снимки за спомен с него.

Вечерта донесе поредица от емоции и зареди с енергия феновете, които искат отборът им да остане сред водещите и да печели още титли. Срещата започна с поздрава на президента Симона Силеони към българските привърженици, които следяха събитието по „Лубе Волей Ченъл“, и с нейната вдъхновяваща реч за значението на това двамата братя Николови да бъдат събрани в един отбор. Вицепрезидентът Масимо Джулианели отговори на въпроси на журналисти, като подчерта силната връзка с региона и волята на собствениците да продължат да се борят за амбициозни цели. Видимо развълнуван от гледката на феновете беше и изпълнителният директор Албино Масачези. Спортният директор Марко Подрашчанин припомни традицията на великите разпределители в историята на Лубе, като потвърди целите на клуба и призова феновете да подкрепят отбора и чрез кампанията за абонаментни карти. Изказванията завършиха с приветствие от старши треньора Джампаоло Медей, който с ентусиазъм посрещна новия си плеймейкър.

В заключителната част Мони Николов излезе на сцената, заявявайки, че е горд и развълнуван да носи фланелката на Лубе. Той отговаряше на въпросите на журналистите с увереността на ветеран и развя юбилейна фланелка. Привържениците, водени от Джулиана Грифантини, президент на фенклуба „Лубе нел Куоре“, връчиха на разпределителя традиционния „червено-бял“ шал. След това започна дългата среща с феновете: привържениците от „Предатърс“ се приближиха до новия си любимец за автографи и селфита сред прегръдки, усмивки и многобройни възгласи „Форца Лубе!“.

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