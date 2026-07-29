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  3. Антъни Генов е 1/4-финалист на двойки в Либерец

Антъни Генов е 1/4-финалист на двойки в Либерец

  • 29 юли 2026 | 20:52
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Антъни Генов е 1/4-финалист на двойки в Либерец

Българинът Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в Либерец (Чехия) с награден фонд 97 640 евро

Генов и Чарлс Бари (Ирландия) стартираха с успех срещу представителите на домакините Иржи Барнат и Адам Дуда със 7:6(5), 6:3 за 72 минути.

Българинът и ирландецът пропиляха ранен аванс от 3:0 гейма, но все пак спечелиха първия сет със 7:5 точки в тайбрека. Във втората част те направиха серия от четири поредни гейма, за да триумфират.

Така Генов и Бари очакват поставените под номер 1 Иниго Сервантес (Испания) и Денис Молчанов (Украйна).

С победата днес 24-годишният левичар от София си осигури 460 евро и 16 точки за световната ранглиста на двойки, в която през тази седмица заема рекордната в кариерата си 190-а позиция.

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