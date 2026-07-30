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Шест българчета са четвъртфиналисти на World Tennis Tour Juniors в София

  • 30 юли 2026 | 09:07
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Шест българчета са четвъртфиналисти на World Tennis Tour Juniors в София

Мартин Бонев, Дамян Аврамовски и Якуб Ясин при юношите, както и Антония Станева, Нина Нокова и Симона Попова при девойките, се класираха за четвъртфиналите на сингъл на международния турнир от категория J30 от веригата World Tennis Tour Juniors в София.

Надпреварата се провежда при много добри условия и организация на кортовете на ТК „Дема". Състезателите бяха разпределени в осем групи по четирима при юношите и по четирима при девойките, като победителите във всяка група се класираха за четвъртфиналите.

Юноши, 1/4-финали:

Мартин Бонев – Дмитро Малиев (Украйна)

Якуб Ясин – Лоренцо Рампинели (Италия)

Дамян Аврамовски – Тудор Амитителоае (Румъния)

Марко Алексовски (Република Северна Македония) – Матей Суку (Румъния)

Девойки, 1/4-финали:

Антония Станева – Анна Башкатова (Украйна)

Нина Нокова – Надя Кнежевич (Черна гора)

Симона Попова – Елиза Негоица (Румъния)

Алексия Брабете (Румъния) – Патрисия Кручиат (Румъния)

Резултати от третия кръг в груповата фаза

Юноши

Група А

Якуб Ясин – Джошуа Оливър Цап (Швейцария) 4:0 и отказване на Цап

Никола Божилов – Симон Фрийснегер (Австрия) б.и.

Група B

Мартин Бонев – Александру Дариус Кречун (Румъния) 6:2, 6:0

Ноа Брунер (Австрия) – Леонардо Барберо (Италия) 3:6, 6:3, 10:7

Група C

Дамян Аврамовски – Сандро Вебер (Швейцария) 6:2, 4:6, 10:5

Богдистий Григорий (Украйна) – Рикардо Понтиджа (Италия) 6:1, 6:0

Група D

Берк Изабетов – Ерик Баденес Хинер (Испания) 0:6, 0:6

Матей Суку (Румъния) – Теодор Крайчев (Великобритания) 6:2, 6:4

Група E

Джейсън Гладуиш – Тудор Амитителоае (Румъния) 3:6, 2:6

Лукас Мьорлен (Швейцария) – Паоло Мангианте (Италия) 6:3, 6:2

Група F

Кристиан Стефанов – Марко Алексовски (Република Северна Македония) 1:6, 1:6

Йоанис Моцакос (Гърция) – Доминик Чопек (Великобритания) 6:1, 6:2

Група G

Момчил Марков – Дмитро Малиев (Украйна) 4:6, 3:6

Виторио Пелуфо (Италия) – Александър Пономарьов (Русия) 6:2, 6:4

Група H

Васил Русинов – Яков Лифчиц (Израел) 3:6, 2:6

Диего Сантиаго (Испания) – Лоренцо Рампинели (Италия) 7:6(4), 2:6, 12:14

Девойки

Група А

Радост Тихомирова – Алексия Брабете (Румъния) 2:6, 0:6

Клаудия Галиета (Италия) – Анастасия Архипова (Украйна) 7:6(7), 7:5

Група B

Сирма Манчева – Зара Минева 7:6(1), 6:1

Елиза Негоица (Румъния) – Радостина Шопова (Великобритания) 6:3, 6:4

Група C

Нина Нокова – Милана Коновалова (Русия) 6:2, 6:2

Евелина Йоана Бичир (Румъния) – Аурора Ди Гаетано (Италия) 5:7, 6:4, 7:10

Група D

Калина Фъртунова – Алексия Еначе (Румъния) 4:6, 2:6

Вивиан Енева – Анна Башкатова (Украйна) 0:6, 0:6

Група E

Симона Попова – Теодора Петре (Румъния) 6:3, 6:1

Рада Колева – Луана Йонеску (Румъния) 6:2, 6:1

Група F

Ива Йорданова – Радина Средкова 6:2, 6:3

Патрисия Кручиат (Румъния) – Андрея-Елиана Неакшу (Румъния) б.и.

Група G

Антония Станева – Ирем Озбайрам (Турция) 6:1, 1:0 и отказване на Озбайрам

Саша Папу (Румъния) – София Яроцка (Украйна) 1:6, 2:6

Група H

Изабела Жечева – Надя Кнежевич (Черна гора) 6:7(5), 6:4, 8:10 Илинка Ница (Румъния) – Саанви Мисра (Индия) 6:1, 6:2

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