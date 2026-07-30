Шест българчета са четвъртфиналисти на World Tennis Tour Juniors в София

Мартин Бонев, Дамян Аврамовски и Якуб Ясин при юношите, както и Антония Станева, Нина Нокова и Симона Попова при девойките, се класираха за четвъртфиналите на сингъл на международния турнир от категория J30 от веригата World Tennis Tour Juniors в София.
Надпреварата се провежда при много добри условия и организация на кортовете на ТК „Дема". Състезателите бяха разпределени в осем групи по четирима при юношите и по четирима при девойките, като победителите във всяка група се класираха за четвъртфиналите.
Юноши, 1/4-финали:
Мартин Бонев – Дмитро Малиев (Украйна)
Якуб Ясин – Лоренцо Рампинели (Италия)
Дамян Аврамовски – Тудор Амитителоае (Румъния)
Марко Алексовски (Република Северна Македония) – Матей Суку (Румъния)
Девойки, 1/4-финали:
Антония Станева – Анна Башкатова (Украйна)
Нина Нокова – Надя Кнежевич (Черна гора)
Симона Попова – Елиза Негоица (Румъния)
Алексия Брабете (Румъния) – Патрисия Кручиат (Румъния)
Резултати от третия кръг в груповата фаза
Юноши
Група А
Якуб Ясин – Джошуа Оливър Цап (Швейцария) 4:0 и отказване на Цап
Никола Божилов – Симон Фрийснегер (Австрия) б.и.
Група B
Мартин Бонев – Александру Дариус Кречун (Румъния) 6:2, 6:0
Ноа Брунер (Австрия) – Леонардо Барберо (Италия) 3:6, 6:3, 10:7
Група C
Дамян Аврамовски – Сандро Вебер (Швейцария) 6:2, 4:6, 10:5
Богдистий Григорий (Украйна) – Рикардо Понтиджа (Италия) 6:1, 6:0
Група D
Берк Изабетов – Ерик Баденес Хинер (Испания) 0:6, 0:6
Матей Суку (Румъния) – Теодор Крайчев (Великобритания) 6:2, 6:4
Група E
Джейсън Гладуиш – Тудор Амитителоае (Румъния) 3:6, 2:6
Лукас Мьорлен (Швейцария) – Паоло Мангианте (Италия) 6:3, 6:2
Група F
Кристиан Стефанов – Марко Алексовски (Република Северна Македония) 1:6, 1:6
Йоанис Моцакос (Гърция) – Доминик Чопек (Великобритания) 6:1, 6:2
Група G
Момчил Марков – Дмитро Малиев (Украйна) 4:6, 3:6
Виторио Пелуфо (Италия) – Александър Пономарьов (Русия) 6:2, 6:4
Група H
Васил Русинов – Яков Лифчиц (Израел) 3:6, 2:6
Диего Сантиаго (Испания) – Лоренцо Рампинели (Италия) 7:6(4), 2:6, 12:14
Девойки
Група А
Радост Тихомирова – Алексия Брабете (Румъния) 2:6, 0:6
Клаудия Галиета (Италия) – Анастасия Архипова (Украйна) 7:6(7), 7:5
Група B
Сирма Манчева – Зара Минева 7:6(1), 6:1
Елиза Негоица (Румъния) – Радостина Шопова (Великобритания) 6:3, 6:4
Група C
Нина Нокова – Милана Коновалова (Русия) 6:2, 6:2
Евелина Йоана Бичир (Румъния) – Аурора Ди Гаетано (Италия) 5:7, 6:4, 7:10
Група D
Калина Фъртунова – Алексия Еначе (Румъния) 4:6, 2:6
Вивиан Енева – Анна Башкатова (Украйна) 0:6, 0:6
Група E
Симона Попова – Теодора Петре (Румъния) 6:3, 6:1
Рада Колева – Луана Йонеску (Румъния) 6:2, 6:1
Група F
Ива Йорданова – Радина Средкова 6:2, 6:3
Патрисия Кручиат (Румъния) – Андрея-Елиана Неакшу (Румъния) б.и.
Група G
Антония Станева – Ирем Озбайрам (Турция) 6:1, 1:0 и отказване на Озбайрам
Саша Папу (Румъния) – София Яроцка (Украйна) 1:6, 2:6
Група H
Изабела Жечева – Надя Кнежевич (Черна гора) 6:7(5), 6:4, 8:10 Илинка Ница (Румъния) – Саанви Мисра (Индия) 6:1, 6:2Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google