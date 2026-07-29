Адриан Андреев вече е в трети кръг на турнира в Болцано

Адриан Андреев се класира за третия кръг на турнир по тенис на клей в Болцано (Италия) с награден фонд 30 хиляди евро, след като надигра убедително представителя на домакините Мануел Плунгер с 6:4, 6:1 за час и 50 минути на корта.

Българинът, който падна до номер 1148 в световната ранглиста след половин година отсъствие, не срещна сериозни затруднения срещу италианеца. Андрев направи пробив в седмия гейм на първата част за 4:3, и след това спокойто взе аванс при 6:4.

Във втория сет Адриан Андреев бе още по-убедителен, като взе три пъти подаването на Плунгер и реализира втория си мачбол за крайното 6:1.

Така Андреев се класира за четвъртфиналите на турнира в Болцано, където чака победителя от срещата между италианците Габриеле Кривеларо и Габриеле Пенафорте.

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