Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Адриан Андреев вече е в трети кръг на турнира в Болцано

Адриан Андреев вече е в трети кръг на турнира в Болцано

  • 29 юли 2026 | 20:32
  • 191
  • 0
Адриан Андреев вече е в трети кръг на турнира в Болцано

Адриан Андреев се класира за третия кръг на турнир по тенис на клей в Болцано (Италия) с награден фонд 30 хиляди евро, след като надигра убедително представителя на домакините Мануел Плунгер с 6:4, 6:1 за час и 50 минути на корта.

Българинът, който падна до номер 1148 в световната ранглиста след половин година отсъствие, не срещна сериозни затруднения срещу италианеца. Андрев направи пробив в седмия гейм на първата част за 4:3, и след това спокойто взе аванс при 6:4.

Във втория сет Адриан Андреев бе още по-убедителен, като взе три пъти подаването на Плунгер и реализира втория си мачбол за крайното 6:1.

Така Андреев се класира за четвъртфиналите на турнира в Болцано, където чака победителя от срещата между италианците Габриеле Кривеларо и Габриеле Пенафорте.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Рускиня припадна на корта от жегата в Мемфис

Рускиня припадна на корта от жегата в Мемфис

  • 29 юли 2026 | 16:16
  • 1048
  • 0
Иван Иванов се класира за втория кръг в Дания

Иван Иванов се класира за втория кръг в Дания

  • 29 юли 2026 | 15:21
  • 985
  • 0
Нови 11 български победи на турнир от World Tennis Tour Juniors в София

Нови 11 български победи на турнир от World Tennis Tour Juniors в София

  • 29 юли 2026 | 12:09
  • 505
  • 0
Заместникът на Григор в Лос Кабос поднесе изненада

Заместникът на Григор в Лос Кабос поднесе изненада

  • 29 юли 2026 | 11:56
  • 831
  • 0
Квалификант поизмъчи Бен Шелтън, има и няколко изненади във Вашингтон

Квалификант поизмъчи Бен Шелтън, има и няколко изненади във Вашингтон

  • 29 юли 2026 | 10:53
  • 773
  • 0
Григор Димитров се отправи в добро настроение към САЩ

Григор Димитров се отправи в добро настроение към САЩ

  • 29 юли 2026 | 09:46
  • 5932
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Университатя (Крайова) 0:2 Левски, "сините" се забавляват

Университатя (Крайова) 0:2 Левски, "сините" се забавляват

  • 29 юли 2026 | 20:50
  • 58670
  • 200
Официално: Гьоко Хаджиевски напусна Спартак (Варна)

Официално: Гьоко Хаджиевски напусна Спартак (Варна)

  • 29 юли 2026 | 18:39
  • 20815
  • 42
Янев: Искам стадионът да е врящ котел! ЦСКА трябва да върви напред

Янев: Искам стадионът да е врящ котел! ЦСКА трябва да върви напред

  • 29 юли 2026 | 12:20
  • 30704
  • 213
Румънски номер за Левски - среднощна заря пред хотела на "сините"

Румънски номер за Левски - среднощна заря пред хотела на "сините"

  • 29 юли 2026 | 10:33
  • 31106
  • 79
Райс: Знаем грешките си и как да ги поправим, вярваме, че ще постигнем добър резултат

Райс: Знаем грешките си и как да ги поправим, вярваме, че ще постигнем добър резултат

  • 29 юли 2026 | 14:39
  • 7665
  • 11
Играят се четири двубоя от ШЛ, ясен е съперникът, който ще се изправи срещу Левски или Университатя

Играят се четири двубоя от ШЛ, ясен е съперникът, който ще се изправи срещу Левски или Университатя

  • 29 юли 2026 | 08:00
  • 21456
  • 15