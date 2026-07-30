Юношите до 16 г. победиха Словения на турнир от Европейската отборна купа в Италия

Националният отбор на България за юноши до 16 години спечели срещу Словения с 2:0 победи на турнир от Европейската отборна купа в Латиано (Италия). С тази победа родните тенисисти се класираха за полуфиналите, където днес ще играят срещу домакините от Италия. При успех в тази среща българите ще се класират за финалите на осемте най-добри отбора в Европа.

В първата среща на сингъл Борис Борисов победи с 7:6, 4:6, 6:3, а след това Пламен Колев се наложи със 7:5, 6:0 над Яка Бролих, който е №19 в ранглистата на Тенис Европа. Така българчетата си осигуриха крайната победа още преди срещата на двойки.

България е в състав: Пламен Колев (ТК „Про Спорт", гр. София), Борис Борисов (ТК „Макс Про 2020", гр. Пловдив) и Димитър Топчийски (ТК „Авеню", гр. Бургас), с капитан Данаил Митов.

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