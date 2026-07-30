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Донски със загуба на двойки в Сан Марино

  • 30 юли 2026 | 00:19
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Донски със загуба на двойки в Сан Марино

Българският тенисист Александър Донски и партньорът му Сидхант Бантия от Индия загубиха мача на двойки от Люк Джонсън (Великобритания) и Барт Стивънс (Нидерландия) след 6:3, 2:6, 7:10 на турнира в Сан Марино от сериите "Чалънджър" на клей.

Първата част бе за Донски и индиеца, които направиха три пробива срещу един за съперниците.

Във втория сет ролите се размениха и Джонсън и Стивънс направиха два пробива за 6:2.

В дългия тайбрек съперниците стигнаха до четири мачбола при 9:5, пропуснаха първите два, но реализираха третия за 10:7.

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