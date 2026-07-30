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  3. Синът на Рио Фърдинанд подписа с отбор от Премиър лийг

Синът на Рио Фърдинанд подписа с отбор от Премиър лийг

  • 30 юли 2026 | 11:54
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Синът на Рио Фърдинанд подписа с отбор от Премиър лийг

Синът на бившия английски футболен национал Рио Фърдинанд - Тейт, подписа първия си професионален договор с елитния Брайтън. 17-годишният играч, който играе на същата позиция като баща си - в центъра на защитата, е част от Академията на "чайките" от 2024 година. По-големият му брат Лоренц, който е вратар, също има контракт с тима от южния бряг.

"Това е горд момент за семейството. Продължавай с упоритата работа", написа Рио Фърдинанд в Инстаграм. Рио Фърдинанд има над 500 мача във Висшата лига с екипите на Манчестър Юнайтед, Лийдс Юнайтед, Уест Хам и Куинс Парк Рейнджърс, като между 2002 и 2014 година спечели шест титли с "Червените дяволи", както и Шампионската лига през 2008-а.

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