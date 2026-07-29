Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Ръсел, Амусан и Камбунджи в зрелищен сблъсък в Цюрих

Ръсел, Амусан и Камбунджи в зрелищен сблъсък в Цюрих

  • 29 юли 2026 | 11:23
  • 190
  • 0
Ръсел, Амусан и Камбунджи в зрелищен сблъсък в Цюрих

Трите най-добри състезателки на 100 метра с препятствия в света в момента ще се изправят една срещу друга в предпоследния кръг от Диамантената лига за 2026 г. на турнира “Велткласе“ в Цюрих следващия месец. Действащата световна шампионка, олимпийската шампионка и световната рекордьорка ще се сблъскат отново на сцената на Диамантената лига, като Масай Ръсел, Дитаджи Камбунджи и Тоби Амусан ще премерят сили в бягането на 100 метра с препятствия в Цюрих на 27 август.

Световната шампионка от Швейцария Камбунджи ще има подкрепата на родната публика на “Велткласе“ и ще се надява да пресъздаде формата, която ѝ позволи да изненада както Ръсел, така и Амусан в Токио миналия септември.

Задачата ѝ обаче ще бъде изключително трудна, тъй като както олимпийската шампионка, така и световната рекордьорка се намират в страховита форма през тази година.

Американската звезда Ръсел откри кампанията си в Диамантената лига с впечатляващото време от 12.14 секунди в Сямън, само на 0.02 секунди от световния рекорд на Амусан.

Оттогава тя неотлъчно преследва рекорда, като постигна последователни рекорди на турнирите в Юджийн и Монако по-рано този месец.

Нигерийката Амусан също се радва на завръщане към най-добрата си форма, записвайки време от 12.28 секунди за победи както в Рабат, така и в Париж.

29-годишната атлетка се надява да спечели четвърта титла от Диамантената лига през 2026 г., след като вдигна трофея три поредни пъти между 2021 и 2023 г.

Грейс Старк от САЩ, Надин Висер от Нидерландия и Девин Чарлтън от Барбадос допълват състава от световна класа на “Велткласе” в Цюрих.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Ел Бакали и Паулино сред олимпийските шампиони в Силезия

Ел Бакали и Паулино сред олимпийските шампиони в Силезия

  • 29 юли 2026 | 10:35
  • 199
  • 0
Есеме с рекордно постижение от 9.83 в дъжда за златото на 100 метра в Глазгоу

Есеме с рекордно постижение от 9.83 в дъжда за златото на 100 метра в Глазгоу

  • 29 юли 2026 | 10:17
  • 1220
  • 0
Веса подобри дългогодишния френски рекорд на 400 метра

Веса подобри дългогодишния френски рекорд на 400 метра

  • 28 юли 2026 | 14:51
  • 1053
  • 0
Алекна с отличен резултат преди Европейското

Алекна с отличен резултат преди Европейското

  • 28 юли 2026 | 14:22
  • 519
  • 0
Аделеке се класира за Европейското, Моудсли се контузи

Аделеке се класира за Европейското, Моудсли се контузи

  • 28 юли 2026 | 11:59
  • 1363
  • 0
Ямайка с два златни медала в атлетиката на Игрите на Британската общност

Ямайка с два златни медала в атлетиката на Игрите на Британската общност

  • 28 юли 2026 | 10:48
  • 819
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо: Христо Янев говори преди реванша с Карабах

Очаквайте на живо: Христо Янев говори преди реванша с Карабах

  • 29 юли 2026 | 11:16
  • 1105
  • 4
Румънски номер за Левски - среднощна заря пред хотела на "сините"

Румънски номер за Левски - среднощна заря пред хотела на "сините"

  • 29 юли 2026 | 10:33
  • 8364
  • 18
Пътят на Левски в Шампионска лига минава през тежко гостуване в Румъния

Пътят на Левски в Шампионска лига минава през тежко гостуване в Румъния

  • 29 юли 2026 | 07:40
  • 13863
  • 59
ЦСКА 1948 успя в Европа! Драма с дузпи изпрати "червените" в третия кръг на ЛК

ЦСКА 1948 успя в Европа! Драма с дузпи изпрати "червените" в третия кръг на ЛК

  • 28 юли 2026 | 23:13
  • 75403
  • 430
Предстои нова гореща вечер с българско участие в Шампионска лига

Предстои нова гореща вечер с българско участие в Шампионска лига

  • 29 юли 2026 | 08:00
  • 6495
  • 5
Край на сагата: Станич в крайна сметка ще премине в Олимпиакос

Край на сагата: Станич в крайна сметка ще премине в Олимпиакос

  • 29 юли 2026 | 09:42
  • 5892
  • 3