Ръсел, Амусан и Камбунджи в зрелищен сблъсък в Цюрих

Трите най-добри състезателки на 100 метра с препятствия в света в момента ще се изправят една срещу друга в предпоследния кръг от Диамантената лига за 2026 г. на турнира “Велткласе“ в Цюрих следващия месец. Действащата световна шампионка, олимпийската шампионка и световната рекордьорка ще се сблъскат отново на сцената на Диамантената лига, като Масай Ръсел, Дитаджи Камбунджи и Тоби Амусан ще премерят сили в бягането на 100 метра с препятствия в Цюрих на 27 август.

Световната шампионка от Швейцария Камбунджи ще има подкрепата на родната публика на “Велткласе“ и ще се надява да пресъздаде формата, която ѝ позволи да изненада както Ръсел, така и Амусан в Токио миналия септември.

Задачата ѝ обаче ще бъде изключително трудна, тъй като както олимпийската шампионка, така и световната рекордьорка се намират в страховита форма през тази година.

Американската звезда Ръсел откри кампанията си в Диамантената лига с впечатляващото време от 12.14 секунди в Сямън, само на 0.02 секунди от световния рекорд на Амусан.

Оттогава тя неотлъчно преследва рекорда, като постигна последователни рекорди на турнирите в Юджийн и Монако по-рано този месец.

Нигерийката Амусан също се радва на завръщане към най-добрата си форма, записвайки време от 12.28 секунди за победи както в Рабат, така и в Париж.

29-годишната атлетка се надява да спечели четвърта титла от Диамантената лига през 2026 г., след като вдигна трофея три поредни пъти между 2021 и 2023 г.

Грейс Старк от САЩ, Надин Висер от Нидерландия и Девин Чарлтън от Барбадос допълват състава от световна класа на “Велткласе” в Цюрих.

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Снимки: Gettyimages