Българин с първа победа на турнир от World Tennis

Българинът Максимилиан Борисов постигна първа победа за сезона на сингъл в основната схема на турнир от веригата на Световната федерация по тенис (World Tennis).

Борисов, който премина през квалификациите, се класира за втория кръг на надпреварата на клей в румънския град Питещ с награден фонд 25 хиляди долара, след като надделя над участващия с "уайлд кард" представител на домакините Матей Варбанчу със 7:6(2), 7:5 след 2:52 часа игра.

24-годишният българин на два пъти излизаше с пробив напред, като при 5:3 гейма сервираше за първия сет, но не успя. Той все пак спечели частта, като в тайбрека поведе с 5:1 точки и не допусна да бъде настигнат.

Във втория сет 19-годишният румънец взе преднина от 4:2 гейма, но Борисов стигна до обрат и при 5:4 сервираше за мача, но загуби подаването си. Той веднага реализира нов брейк, а в следващия гейм навакса пасив от 0:40 на собствен сервис и с пет поредни точки все пак стигна до крайната победа.

Така за място на четвъртфиналите българинът ще играе срещу Франческо Ферари (Италия).

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