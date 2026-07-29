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Синът на Хюит с първа победа в АТР тура

  • 29 юли 2026 | 17:43
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Синът на Хюит с първа победа в АТР тура

Круз Хюит, 17-годишният син на бившия №1 в света Лейтън Хюит, постигна първата си победа в основната схема на турнир от ATP още при дебюта си на сингъл. Австралиецът победи с 6:3, 6:4 за 74 минути американеца Маркос Гирон, който също премина през квалификациите. Първият му успех дойде на турнира във Вашингтон – надпревара, която баща му спечели през 2004 година.

Това беше една от общо 30-те титли в кариерата на Лейтън Хюит, сред които е и трофеят на сингъл при мъжете от „Уимбълдън“ през 2002 година.

„Това е много специален момент“, заяви Хюит. „Гледал съм баща ми да играе на този турнир, а сега постигнах първата си победа в Тура. Усещането е наистина страхотно.“

В следващия кръг Хюит може да срещне своя сънародник Алекс де Минор, който е поставен под №1 и защитава титлата си във Вашингтон.

Де Минор се изправя срещу гърка Стефанос Циципас в сряда. След победата Хюит-младши повтори известен начин на празнуване на своя баща – свиване на дясната ръка и демонстративно показване на бицепса.

„Той винаги го правеше и още от малък постоянно го виждах“, каза Хюит. „Страхотно е, че сега и аз мога да празнувам така, защото баща ми има огромна заслуга за това къде се намирам днес.“

Тийнейджърът сподели, че се е вдъхновил, когато по време на квалификациите е видял името на баща си върху стената на шампионите във Вашингтон.

„Усещането е много нереално“, каза той. „В същото време е и вдъхновяващо да погледнеш нагоре и да го видиш там. Чувствам се доста комфортно на турнирите. Много е вълнуващо, защото винаги съм мечтал да играя на такива състезания. Виждал съм какво се случва зад кулисите, а сега да бъда във фитнеса и съблекалнята заедно с тези тенисисти е наистина страхотно.“

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