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Левски ще опита да направи решителна крачка към европейската мечта – на живо от Крайова преди мача с Университатя
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Втори ветеран се разбра с Челси

Втори ветеран се разбра с Челси

  • 29 юли 2026 | 18:35
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Втори ветеран се разбра с Челси

Бившият капитан на Ливърпул Джордан Хендерсън се е разбрал за договор за две години с Челси, обяви трансферният експерт Фабрицио Романо. Малко по-рано днес стана ясно, че полузащитникът е бил освободен от досегашния си клуб Брентфорд и е свободен да подпише със “сините” като свободен агент. Контрактът на Хендерсън ще бъде за две години до лятото на 2028-а. Привличането на Джордан Хендерсън е част от променената стратегия на лондончани за привличането на по-опитни футболисти, които да помогнат за израстването на по-младите в тима и вкарването на повече лидери в съблекалнята, като вярата на Чаби Алонсо е, че именно по този начин ще бъдат спечелени трофеи.

Английски национал е още една стъпка по-близо до Челси
Английски национал е още една стъпка по-близо до Челси

По-рано днес стана ясно, че от “Стамфорд Бридж” са се договорили с колегите си от Брайтън за трансфера на Дани Уелбек. 36-годишният Уелбек също ще трябва да помогне със своя опит в офанзивен план. Не е ясно каква сума ще платят “сините” за нападателя на “чайките”.

Челси започна странната си нова трансферна политика
Челси започна странната си нова трансферна политика
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Снимки: Gettyimages

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