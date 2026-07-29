Енчо Керязов пожела успех на Цанко Цанков преди опита му да преплува Ламанша

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов се срещна с българския плувец Цанко Цанков преди предстоящия му опит да преплува Ламанша.

Предизвикателството е част от престижната поредица Oceans Seven и се счита за едно от най-трудните изпитания в световното плуване в открити води.

По време на срещата министър Керязов връчи на Цанков българския национален флаг и му пожела успех.

„Вярвам, че с волята, постоянството и силния дух, които многократно сте доказвали, ще постигнете успех и в това предизвикателство. Вашите постижения са вдъхновение за младите хора и показват, че с труд, дисциплина и отдаденост могат да бъдат постигнати дори най-смелите цели“, заяви министър Енчо Керязов.

Цанко Цанков благодари за подкрепата и заяви, че ще даде всичко от себе си, за да се справи с предстоящото предизвикателство.

До момента българският плувец е преплувал пет от седемте маратона от веригата Oceans Seven – Гибралтарския проток, канала Каталина, пролива Кук, канала Молокай и Северния канал.

Цанков сподели, че се подготвя активно в морските води край Бургас, а опитът му за преплуване на Ламанша е планиран за периода 19–26 август.

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