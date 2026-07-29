Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА тренира преди битката с Карабах
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Енчо Керязов пожела успех на Цанко Цанков преди опита му да преплува Ламанша

Енчо Керязов пожела успех на Цанко Цанков преди опита му да преплува Ламанша

  • 29 юли 2026 | 17:22
  • 88
  • 0
Енчо Керязов пожела успех на Цанко Цанков преди опита му да преплува Ламанша

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов се срещна с българския плувец Цанко Цанков преди предстоящия му опит да преплува Ламанша.

Предизвикателството е част от престижната поредица Oceans Seven и се счита за едно от най-трудните изпитания в световното плуване в открити води.

По време на срещата министър Керязов връчи на Цанков българския национален флаг и му пожела успех.

„Вярвам, че с волята, постоянството и силния дух, които многократно сте доказвали, ще постигнете успех и в това предизвикателство. Вашите постижения са вдъхновение за младите хора и показват, че с труд, дисциплина и отдаденост могат да бъдат постигнати дори най-смелите цели“, заяви министър Енчо Керязов.

Цанко Цанков благодари за подкрепата и заяви, че ще даде всичко от себе си, за да се справи с предстоящото предизвикателство.

До момента българският плувец е преплувал пет от седемте маратона от веригата Oceans Seven – Гибралтарския проток, канала Каталина, пролива Кук, канала Молокай и Северния канал.

Цанков сподели, че се подготвя активно в морските води край Бургас, а опитът му за преплуване на Ламанша е планиран за периода 19–26 август.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Водни спортове

27 години по-късно България отново ще участва с ансамбъл на Европейското по артистично плуване.

27 години по-късно България отново ще участва с ансамбъл на Европейското по артистично плуване.

  • 29 юли 2026 | 16:48
  • 396
  • 0
Скандал между Петър Стойчев и Костадин Костадинов в парламента

Скандал между Петър Стойчев и Костадин Костадинов в парламента

  • 29 юли 2026 | 15:16
  • 1879
  • 2
Олимпийският герой Адам Рамзи-Пийти е на кръстопът в кариерата си след бронз на Игрите на Британската общност

Олимпийският герой Адам Рамзи-Пийти е на кръстопът в кариерата си след бронз на Игрите на Британската общност

  • 29 юли 2026 | 14:28
  • 448
  • 0
Плувкиня отказа участие в "Островът на любовта“ заради Игрите на Британската общност

Плувкиня отказа участие в "Островът на любовта“ заради Игрите на Британската общност

  • 29 юли 2026 | 14:07
  • 1193
  • 0
Варна ще приеме Европейското първенство по водна топка за мъже до 20 години

Варна ще приеме Европейското първенство по водна топка за мъже до 20 години

  • 29 юли 2026 | 11:25
  • 370
  • 0
Чад Льо Кло подобри рекорда на Игрите на Британската общност с 19-и медал

Чад Льо Кло подобри рекорда на Игрите на Британската общност с 19-и медал

  • 28 юли 2026 | 16:48
  • 728
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Янев: Искам стадионът да е врящ котел! ЦСКА трябва да върви напред

Янев: Искам стадионът да е врящ котел! ЦСКА трябва да върви напред

  • 29 юли 2026 | 12:20
  • 21853
  • 197
Румънски номер за Левски - среднощна заря пред хотела на "сините"

Румънски номер за Левски - среднощна заря пред хотела на "сините"

  • 29 юли 2026 | 10:33
  • 26596
  • 76
Пътят на Левски в Шампионска лига минава през тежко гостуване в Румъния

Пътят на Левски в Шампионска лига минава през тежко гостуване в Румъния

  • 29 юли 2026 | 07:40
  • 24960
  • 99
Райс: Знаем грешките си и как да ги поправим, вярваме, че ще постигнем добър резултат

Райс: Знаем грешките си и как да ги поправим, вярваме, че ще постигнем добър резултат

  • 29 юли 2026 | 14:39
  • 4016
  • 8
Играе се двубоят в ШЛ, който ще определи евентуалния противник на Левски в третия кръг

Играе се двубоят в ШЛ, който ще определи евентуалния противник на Левски в третия кръг

  • 29 юли 2026 | 08:00
  • 14190
  • 7
Мартино: Феновете имат право на мнение, ние винаги се опитваме да даваме най-доброто от себе си

Мартино: Феновете имат право на мнение, ние винаги се опитваме да даваме най-доброто от себе си

  • 29 юли 2026 | 12:21
  • 6228
  • 5