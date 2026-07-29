Скандал между Петър Стойчев и Костадин Костадинов в парламента

Скандал между плувеца Петър Стойчев от "Прогресивна България" и лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов прекъсна заседанието на парламента.

Това се случи по време на дебатите за изменения на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, които са свързани с особения управител на "Лукойл", който ще възстанови наблюдението върху корабното гориво и керосина.

През целия ден днес Костадинов отправя критики към управляващите и нарича премиера Румен Радев лъжец. Стойчев явно се изнерви на нападките към лидера си и отиде до мястото на Костадинов. Двамата явно си размениха по няколко реплики, като се чу как Костадинов казва: "Не ми викай така". Всичко това накара председателката на НС Михаела Доцова да даде 30 минути за успокояване на страстите.

"Когато изгубиш доводите, ти остава само да обиждаш. Никакви реплики не сме си разменяли с Петър Стойчев. Сега ще ви кажа каква е истинската причина. Ние предложихме да има поправки между първо и второ четене на законопроекта. Това означава, че ако депутатите от ПБ спазват правилника, трябва да дойдат другата седмица на работа и това ги изнерви, защото те не искат да идват другата седмица на работа. Депутатите от ПБ, които са си резервирали почивки на Сейшелите, трябва да бъдат другата седмица на работа тук и това ги изнерви", каза Костадинов по темата.

novini.bg

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