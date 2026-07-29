Варна ще приеме Европейското първенство по водна топка за мъже до 20 години

От 10 до 16 август Варна ще бъде домакин на Европейското първенство по водна топка за мъже до 20 години – едно от най-престижните спортни събития в календара на европейската водна топка. Надпреварата ще събере най-добрите млади национални отбори на континента, които ще премерят сили в битка за европейската титла.
Организаторите отправят покана към всички варненци и гости на града да подкрепят младите спортисти и да станат част от атмосферата на този спортен празник.
Българският национален отбор ще изиграе първия си мач срещу състава на Словения на 10 август (неделя) от 20:00 часа на Плувен комплекс „Приморски“.
Билети могат да бъдат закупени в онлайн платформите.