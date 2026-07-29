Олимпийският герой Адам Рамзи-Пийти е на кръстопът в кариерата си след бронз на Игрите на Британската общност

Кариерата на олимпийската легенда в плуването Адам Рамзи-Пийти се озова на кръстопът, след като той завърши трети в коронната си дисциплина на Игрите на Британската общност. Той призна, че “нищо няма смисъл“, след като отново трябваше да се задоволи с бронзов медал в 50 метра бруст. 31-годишният британец беше победен от австралиеца Сам Уилямсън, който спечели второто си злато с победа на 50 метра, след като в събота триумфира и на 100 метра.

Рамзи-Пийти зае трето място и в дисциплината 100 метра бруст, в която остана непобеден в продължение на осем години – от 2014 до 2022 г. Майка му, с която са в обтегнати отношения, заяви, че все още го обича и подкрепя, след като той се разплака на Игрите на Британската общност.

Майка му Каролайн публикува изявление, в което се казва: “Той е наш син, когото обичаме и когото подкрепяхме, за да постигне стремежите си. Силата ни като семейство ни помогна да преодолеем злобата и лъжите, които бяха изречени по наш адрес.“

Тогава синът ѝ беше облян в сълзи, но след последния си неуспех изглеждаше по-малко емоционален. “Мислех, че можех да се справя по-добре. Просто чувствах, че можех да бъда малко по-бърз. Доста съм разочарован от времето, а както знаем, времето е равно на медали“, сподели той.

“Трябва да анализирам къде греша, защото в момента, честно казано, нищо няма смисъл“, добави плувецът.

Рамзи-Пийти обяви завръщането си за Олимпийските игри през 2028 г. след почивка след Игрите в Париж миналата година. Той беше заявил, че 50-метровата дистанция е неговата “суперсила“.

През 2014 г. той спечели златния медал на Игрите на Британската общност в Глазгоу с време 58:84, а четири години по-късно постави рекорда на игрите от 58:59, който все още е в сила. Това време щеше да му осигури комфортно златото и в Глазгоу.

Сега той е изправен пред решение за бъдещето си, като до Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г., когато ще бъде на 33 години, остават още две години тренировки.

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