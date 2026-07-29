27 години по-късно България отново ще участва с ансамбъл на Европейското по артистично плуване.

През далечната 1999 година България участва за последен път с ансамбъл на европейско първенство по артистично плуване. Шампионатът се провежда в Истанбул, а за водения от треньорите Ирина Димитрова и Албена Младенова няма почти никаква информация в публичното пространство.

Сега, 27 години по-късно, България ще има своето достойно участие с пълен състав на Европейското първенство по плувни спортове в Париж от 31 юли до 16 август.

Отборът, който вече замина за френската столица, е воден от треньорите Ирина Димитрова и Юлия Чубурова и е в състав: Димитър Исаев, Рая Фурнаджиева, Лора Жейнова, Мария Вълева, Виктория Векова, Валентина Троанска, Магдалена Малева, Ирен Давидкова, Таисия Николаенко и Рая Нанева.

Преди три дни състезателите се завърнаха от Спортпалас, където проведоха кратък подготвителен лагер.

За нас, треньорите, времето никога не стига, но успяхме да извлечем максимума от тази кратка подготовка. Благодаря за отличните условия, които ни бяха предоставени за подготовка. Искам да подчертая, че това поколение, което имаме, е изключително талантливо и се надявам на много добри резултати както в Париж, така и в следващите големи състезания“, заяви Юлия Чубурова.

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