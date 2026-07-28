Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Чад Льо Кло подобри рекорда на Игрите на Британската общност с 19-и медал

Чад Льо Кло подобри рекорда на Игрите на Британската общност с 19-и медал

  • 28 юли 2026 | 16:48
  • 325
  • 0
Чад Льо Кло подобри рекорда на Игрите на Британската общност с 19-и медал

Южноафриканският плувец Чад льо Кло се превърна в най-декорирания спортист в историята на Игрите на Британската общност, след като спечели бронзов медал в щафетата 4х100 метра свободен стил за мъже.

С рекордното си 19-о отличие Льо Кло изпревари стрелците Фил Адамс от Австралия и Мик Голт от Англия.

"Не би трябвало да плача за бронз, а за злато, но честно казано, това означава всичко за мен“, заяви 34-годишният Льо Кло пред уебсайта на Игрите след постижението си.

Колекцията на Льо Кло от Игрите на Британската общност вече наброява седем златни, четири сребърни и осем бронзови медала.

Льо Кло дебютира на Игрите на Британската общност през 2010 г. в Ню Делхи, където на 18-годишна възраст спечели пет медала. Това са петите му Игри на Британската общност.

В бляскавата си кариера той е спечелил също четири олимпийски медала, един от които златен, и 16 световни титли, предимно в бътерфлая. Той планира да се състезава на петите си Олимпийски игри през 2028 г. в Лос Анджелис.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Водни спортове

България започва срещу Словения участието си на Европейското по водна топка

България започва срещу Словения участието си на Европейското по водна топка

  • 28 юли 2026 | 15:17
  • 623
  • 0
Легендарният Майкъл Фелпс: Не исках повече да живея

Легендарният Майкъл Фелпс: Не исках повече да живея

  • 28 юли 2026 | 12:28
  • 12120
  • 5
Теодор Цветков получи сертификат за завършването на Ice Sevens

Теодор Цветков получи сертификат за завършването на Ice Sevens

  • 28 юли 2026 | 11:47
  • 1086
  • 0
Петър Мицин с амбиции за финал на Европейското в Париж

Петър Мицин с амбиции за финал на Европейското в Париж

  • 27 юли 2026 | 15:46
  • 792
  • 3
Операция прекратява първия лагер на Самуил Иванов с националния отбор на Сърбия

Операция прекратява първия лагер на Самуил Иванов с националния отбор на Сърбия

  • 27 юли 2026 | 15:03
  • 1056
  • 0
СКПС ВИТОША с 22-ра поредна титла в скоковете във вода

СКПС ВИТОША с 22-ра поредна титла в скоковете във вода

  • 27 юли 2026 | 11:24
  • 533
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Добър или лош - няма значение! Измъкнете отбора, когато е в дупка! 3-4 хиляди са нищо за мащабите на ЦСКА

Добър или лош - няма значение! Измъкнете отбора, когато е в дупка! 3-4 хиляди са нищо за мащабите на ЦСКА

  • 28 юли 2026 | 17:04
  • 16470
  • 86
11-те на Добруджа и Пирин

11-те на Добруджа и Пирин

  • 28 юли 2026 | 17:45
  • 2074
  • 0
Очертаха терена на "Армията"

Очертаха терена на "Армията"

  • 28 юли 2026 | 16:12
  • 19728
  • 57
ЦСКА продаде Фаетон

ЦСКА продаде Фаетон

  • 28 юли 2026 | 13:21
  • 30529
  • 33
Последни три срещи от първия кръг на Втора лига

Последни три срещи от първия кръг на Втора лига

  • 28 юли 2026 | 17:00
  • 45499
  • 23
Манчини официално се завръща начело на Италия, друга голяма фигура замества Малдини

Манчини официално се завръща начело на Италия, друга голяма фигура замества Малдини

  • 28 юли 2026 | 16:39
  • 7218
  • 5