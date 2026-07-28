Чад Льо Кло подобри рекорда на Игрите на Британската общност с 19-и медал

Южноафриканският плувец Чад льо Кло се превърна в най-декорирания спортист в историята на Игрите на Британската общност, след като спечели бронзов медал в щафетата 4х100 метра свободен стил за мъже.

С рекордното си 19-о отличие Льо Кло изпревари стрелците Фил Адамс от Австралия и Мик Голт от Англия.

"Не би трябвало да плача за бронз, а за злато, но честно казано, това означава всичко за мен“, заяви 34-годишният Льо Кло пред уебсайта на Игрите след постижението си.

Колекцията на Льо Кло от Игрите на Британската общност вече наброява седем златни, четири сребърни и осем бронзови медала.

Льо Кло дебютира на Игрите на Британската общност през 2010 г. в Ню Делхи, където на 18-годишна възраст спечели пет медала. Това са петите му Игри на Британската общност.

В бляскавата си кариера той е спечелил също четири олимпийски медала, един от които златен, и 16 световни титли, предимно в бътерфлая. Той планира да се състезава на петите си Олимпийски игри през 2028 г. в Лос Анджелис.

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