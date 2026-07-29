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  3. Раджабдибир Шахбанмирзаев остава в Локомотив за още два сезона

Раджабдибир Шахбанмирзаев остава в Локомотив за още два сезона

  • 29 юли 2026 | 16:12
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Раджабдибир Шахбанмирзаев остава в Локомотив за още два сезона

Волейболният Локомотив (Новосибирск) поднови договора на своя диагонал Раджабдибир Шахбанмирзаев. Новото споразумение ще задържи състезателя в клуба за сезони 2026/27 и 2027/28.

Раджаб се присъедини към „железничарите“ през 2024 г. и оттогава спечели няколко отличия с отбора. Той е носител на Купата на Русия за 2025 г., където беше обявен и за най-добър диагонал на турнира. Освен това е бронзов медалист от шампионата на Русия през 2026 г. и от турнира за Купата на Русия през същата година.

Пресслужбата на волейболен клуб Локомотив-Новосибирск пожела на играча нови победи с екипа.

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