Металург (Перник) подписа с играч на ЦСКА

Дебютантът в WINBET Супер Волей Металург (Перник) обяви поредното си ново попълнение за сезон 2026/2027. Перничани подписаха с Красимир Митев, който прекара последните четири сезона в ЦСКА.

Преди това 205-сантиметровият Митев защитава цветовете на Черно море.

От Металург приветстваха Митев с "Добре дошъл!".

Красимир Митев е следващото ново попълнение на Металург за сезон 2026/2027!

23-годишният централен блокировач пристига в Перник от ЦСКА, където прекара последните четири сезона и натрупа ценен опит. Преди това 205-сантиметровият Митев защитава цветовете на Черно море.

Добре дошъл в Металург, Краси!

До момента от пернишкия клуб обявиха трансферите на Хамза Хфайед, Мариян Наков, Томислав Русев, Константин Манолев, Кристоф Тот и Христо Колев.

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