Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Аделеке се класира за Европейското, Моудсли се контузи

Аделеке се класира за Европейското, Моудсли се контузи

  • 28 юли 2026 | 11:59
  • 367
  • 0
Аделеке се класира за Европейското, Моудсли се контузи

Шарлийн Моудсли получи контузия по време на финала на 200 метра на националния шампионат по лека атлетика на Ирландия в събота, което е тревожен удар за спринтьорката само няколко седмици преди Европейското първенство.

Моудсли се нареди на старта до Расидат Аделеке за финала – вълнуващ сблъсък между две от лицата на ирландския спринт в битка за националната титла. Моудсли защитаваше титлата си, докато Аделеке преследваше квалификация за Европейското първенство.

27-годишната Моудсли се намираше в електризираща форма тази година, като многократно подобряваше личното си постижение на 400 метра през първите месеци на сезона и се класира за финала на 200 метра с време 23.50 секунди.

Малко пред нея в сериите с време 23.32 беше завръщащата се Расидат Аделеке, която се бореше с контузии след Олимпийските игри в Париж през 2024 г., но изглежда се връща към най-добрата си форма.

Финалът обаче донесе коренно различни емоции. Аделеке трябваше да пробяга дистанцията за 22.85 секунди или по-бързо, за да си осигури място на Европейското първенство в Бирмингам следващия месец, и го направи – с време 22.80, което ѝ донесе и златото.

Победата се оказа неочаквано убедителна, до голяма степен защото Шарлийн Моудсли се оттегли само след 80 метра с нещо, което изглеждаше като притеснителна мускулна травма.

Само няколко секунди след началото на финала на 200 метра в събота, Моудсли спря на завоя и бързо се премести встрани от пистата с видим дискомфорт.

Коментаторите на живото предаване на Ирландската атлетическа федерация първоначално изразиха сериозно безпокойство, заявявайки, че контузията изглежда тежка. Дори след като Моудсли се изправи и беше изведена от пистата от персонала на стадион "Мортън“, те продължиха да изразяват притесненията си.

Снимки показаха съкрушената Моудсли да напуска пистата в сълзи. Тя беше подпомогната от партньора си Майки Брийн.

Моудсли изглеждаше в сериозен дискомфорт, което поражда опасения за шансовете ѝ да участва на Европейското първенство в Бирмингам, което започва само след две седмици.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Ямайка с два златни медала в атлетиката на Игрите на Британската общност

Ямайка с два златни медала в атлетиката на Игрите на Британската общност

  • 28 юли 2026 | 10:48
  • 431
  • 0
Чероп преследва време под четири минути на фона на впечатляващия си възход

Чероп преследва време под четири минути на фона на впечатляващия си възход

  • 28 юли 2026 | 10:29
  • 626
  • 0
Великобритания обяви състав от 98 атлети за Европейското в Бирмингам

Великобритания обяви състав от 98 атлети за Европейското в Бирмингам

  • 27 юли 2026 | 20:14
  • 2108
  • 0
Якоб Ингебригтсен се завръща след контузия за Европейското

Якоб Ингебригтсен се завръща след контузия за Европейското

  • 27 юли 2026 | 19:37
  • 2492
  • 0
17-годишният Купър Луткенхаус спечели първата си титла на открито в САЩ по доминиращ начин

17-годишният Купър Луткенхаус спечели първата си титла на открито в САЩ по доминиращ начин

  • 27 юли 2026 | 16:58
  • 953
  • 0
Евгени Игнатов: Зад всеки успех на спортистите стоят часове труд, дисциплина, лишения и огромно сърце

Евгени Игнатов: Зад всеки успех на спортистите стоят часове труд, дисциплина, лишения и огромно сърце

  • 27 юли 2026 | 16:36
  • 910
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Боримиров: Работихме много, за да изградим този отбор - отиваме за победа

Боримиров: Работихме много, за да изградим този отбор - отиваме за победа

  • 28 юли 2026 | 10:20
  • 5492
  • 24
БФС представи новия шеф на съдиите - ето и заместниците му

БФС представи новия шеф на съдиите - ето и заместниците му

  • 28 юли 2026 | 11:03
  • 4446
  • 6
Левски кацна в Крайова

Левски кацна в Крайова

  • 28 юли 2026 | 11:43
  • 2990
  • 4
Зинедин Зидан е новият селекционер на Франция

Зинедин Зидан е новият селекционер на Франция

  • 28 юли 2026 | 12:02
  • 2808
  • 0
Левски вади 1,5 млн. евро за защитник, ако елиминира Университатя

Левски вади 1,5 млн. евро за защитник, ако елиминира Университатя

  • 28 юли 2026 | 04:03
  • 32912
  • 36
Университатя загуби титуляр за реванша с Левски

Университатя загуби титуляр за реванша с Левски

  • 28 юли 2026 | 04:32
  • 17393
  • 6