Аделеке се класира за Европейското, Моудсли се контузи

Шарлийн Моудсли получи контузия по време на финала на 200 метра на националния шампионат по лека атлетика на Ирландия в събота, което е тревожен удар за спринтьорката само няколко седмици преди Европейското първенство.

Моудсли се нареди на старта до Расидат Аделеке за финала – вълнуващ сблъсък между две от лицата на ирландския спринт в битка за националната титла. Моудсли защитаваше титлата си, докато Аделеке преследваше квалификация за Европейското първенство.

27-годишната Моудсли се намираше в електризираща форма тази година, като многократно подобряваше личното си постижение на 400 метра през първите месеци на сезона и се класира за финала на 200 метра с време 23.50 секунди.

Малко пред нея в сериите с време 23.32 беше завръщащата се Расидат Аделеке, която се бореше с контузии след Олимпийските игри в Париж през 2024 г., но изглежда се връща към най-добрата си форма.

Финалът обаче донесе коренно различни емоции. Аделеке трябваше да пробяга дистанцията за 22.85 секунди или по-бързо, за да си осигури място на Европейското първенство в Бирмингам следващия месец, и го направи – с време 22.80, което ѝ донесе и златото.

Победата се оказа неочаквано убедителна, до голяма степен защото Шарлийн Моудсли се оттегли само след 80 метра с нещо, което изглеждаше като притеснителна мускулна травма.

Само няколко секунди след началото на финала на 200 метра в събота, Моудсли спря на завоя и бързо се премести встрани от пистата с видим дискомфорт.

Коментаторите на живото предаване на Ирландската атлетическа федерация първоначално изразиха сериозно безпокойство, заявявайки, че контузията изглежда тежка. Дори след като Моудсли се изправи и беше изведена от пистата от персонала на стадион "Мортън“, те продължиха да изразяват притесненията си.

Снимки показаха съкрушената Моудсли да напуска пистата в сълзи. Тя беше подпомогната от партньора си Майки Брийн.

Моудсли изглеждаше в сериозен дискомфорт, което поражда опасения за шансовете ѝ да участва на Европейското първенство в Бирмингам, което започва само след две седмици.

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Снимки: Gettyimages