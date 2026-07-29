Есеме с рекордно постижение от 9.83 в дъжда за златото на 100 метра в Глазгоу

Камерунецът Еманюел Есеме постигна рекорд на Игрите на Британската общност от 9.83 секунди в проливния дъжд, за да спечели титлата на 100 метра в Глазгоу във вторник. 32-годишният атлет беше един от тримата състезатели, подобрили рекорди на Игрите през първите два дни от надпреварата на стадион “Скотстаун“. Канадците Камрин Роджърс и Итън Кацбeрг също записаха имената си в историята в хвърлянето на чук. Роджърс постигна 74.91 метра, за да спечели състезанието при жените във вторник, докато Кацбeрг регистрира 80.97 метра за победата при мъжете.

Есеме обаче привлече светлината на прожекторите на мократа писта. Африканският шампион надделя над австралиеца Лачлан Кенеди и нигериеца Кайинсола Аджайи в заключителните метри, за да спечели на 100 метра с национален рекорд от 9.83 (1.3 м/с). Това постижение го нарежда на трето място в африканската ранглиста за всички времена и го прави третия най-бърз спринтьор за сезона до момента.

Кенеди счупи рекорда на Океания с 9.85 за сребърния медал, като първите четирима слязоха под 10 секунди. Аджайи взе бронза с 9.90, а представителят на Южна Африка Гифт Леотлела остана четвърти само на 0.01 секунди зад него. По-рано Есеме спечели своя полуфинал с национален рекорд от 9.89 (0.0 м/с), докато Аджайи и Кенеди записаха 9.94, което беше личен рекорд за Кенеди.

Зоуи Хобс от Нова Зеландия също постави рекорд на Океания, печелейки титлата на 100 метра при жените с 10.93 (1.0 м/с). Тя поведе челната тройка, която изцяло слезе под 11 секунди, изпреварвайки Ейми Хънт от Англия (10.98) и Тори Люис от Австралия (10.99).

Олимпийската и световна шампионка в хвърлянето на чук Роджърс подобри рекорда на Игрите с последния си опит в мокрите условия. Тя изпрати уреда на 74.91 метра, подобрявайки собствения си предишен рекорд от 74.68 метра, поставен в Бирмингам преди четири години.

С това тя оформи канадски дубъл в хвърлянето на чук, след като нейният сънародник, олимпийският и световен шампион Кацберг, постигна 80.97 метра. Той подобри рекорда на Игрите от 80.26 метра, поставен от Ник Милър в Голд Коуст през 2018 г. Всички четири валидни опита на Кацберг преминаха границата от 80 метра. Световният шампион до 20 години Йосиф Кесидис от Кипър зае второ място със 76.97 метра, а Роуан Хамилтън донесе още един медал за Канада – бронз със 75.36 метра.

Рекордът на Игрите беше изравнен и в скока на височина при жените, състезание, което беше прекъснато заради дъжда. Световната златна медалистка от 2022 г. Елинор Патерсън преодоля 1.96 метра в последния си опит, за да поведе австралийската двойка на върха пред световната шампионка Никола Олислагерс (1.93 м).

Австралия постигна дубъл и на 10 000 метра. Роуз Дейвис спечели тактическото бягане при жените с 31:39.32 в понеделник, а Кай Робинсън взе титлата при мъжете с 27:48.93 във вторник. Кенийката Даяна Уанза беше втора при жените с 31:50.13, докато Флорънс Нийонкуру се пребори за бронза, превръщайки се в първия медалист от Игрите на Британската общност в историята на Руанда. Среброто при мъжете отиде при Гулвеер Сингх от Индия (27:49.78), а бронзът – при Дейвид Мъларки от остров Ман (27:50.28).

Световният шампион до 20 години от Кения Едмънд Серем записа 8:18.23, за да поведе кенийската тройка на подиума в бягането на 3000 метра стийпълчейз, следван от Саймън Коеч и Леонард Бет, докато световният шампион Джорди Биймиш завърши четвърти.

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Снимки: Gettyimages