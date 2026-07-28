Алекна с отличен резултат преди Европейското

Световният рекордьор в хвърлянето на диск Миколас Алекна постигна най-забележителното представяне по време на натоварения уикенд с национални шампионати, като записа резултат от 72.65 метра в Паланга в събота.

23-годишният атлет подобри най-доброто си постижение за сезона, за да спечели титлата на Литва с най-силния резултат, регистриран извън Рамона от почти 20 години. Четирикратният световен медалист се завърна в състезанията миналия месец, след като по-рано през годината претърпя операция на гръден мускул. Той спечели и трите си състезания този сезон, като във всяко от тях премина границата от 70 метра.

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Снимки: Gettyimages