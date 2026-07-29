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Ел Бакали и Паулино сред олимпийските шампиони в Силезия

  • 29 юли 2026 | 10:35
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Ел Бакали и Паулино сред олимпийските шампиони в Силезия

Още петима олимпийски шампиони бяха добавени към вече звездния състав за Диамантената лига в Силезия следващия месец.

Суфианe ел Бакали и Марилейди Паулино са последните световни суперзвезди, които се присъединяват към бляскавия списък с участници за състезанието от Диамантената лига в Полша на 23 август.

Звездата в бягането на 3000 метра с препятствия Ел Бакали и тази на 400 метра при жените Паулино са сред петимата олимпийски шампиони, добавени към стартовите списъци за "Мемориал Камила Сколимовска“ тази седмица, заедно с дискохвъргача Родже Стона и състезателите в хвърлянето на чук Итън Кацбeрг и Камрин Роджърс.

Както Ел Бакали, така и Паулино се стремят да си върнат титлата от Диамантената лига през 2026 г. и вече демонстрираха победна форма през този сезон.

Мароканецът Ел Бакали постигна най-добър резултат в света за сезона от 7:57.25 минути на домашния си турнир от Диамантената лига в Рабат през май, след което записа последователни победи в Стокхолм и Доха.

Звездата от Доминиканската република Паулино се завърна по впечатляващ начин след поражението си на миналогодишния финал, като постигна четири победи този сезон, включително рекорди на турнирите в Доха и Монако, както и рекорд на Диамантената лига в Париж.

Ямаецът Стона ще преследва първата си победа в Диамантената лига в Силезия и ще се опита да си осигури място на финала на Диамантената лига в Брюксел на 4-5 септември.

Канадците Роджърс и Кацбeрг ще се стремят да надградят успехите си от Игрите на Британската общност, като ще участват в състезания по хвърляне на чук, които не са част от дисциплините на Диамантената лига.

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Снимки: Gettyimages

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