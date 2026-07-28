Веса подобри дългогодишния френски рекорд на 400 метра

Самюел Веса постигна най-впечатляващото представяне на уикенда по време на френския шампионат по лека атлетика в Алби. 24-годишният атлет, който започва да се занимава сериозно със спорта едва миналата година, след като е бил баскетболист на колежанско ниво в Съединените щати, спечели националната титла на 400 метра с време 44.24 секунди. С това той подобри дългогодишния френски рекорд на Лесли Джон от 44.46 секунди.

Веса се изкачи и до четвърто място във вечната европейска ранглиста, нареждайки се зад британците Матю Хъдсън-Смит (43.44) и Чарлз Добсън (44.14), както и зад европейския шампион за 2024 г. Александър Дум от Белгия (44.15). Постижението му щеше да бъде европейски рекорд до 2023 г.

“Не мога да го проумея! Целта беше да повторя работата върху умората в подготовка за Европейското първенство, където ще има състезания с висока интензивност. Стратегията беше да започна силно и да завърша без да губя темпо. Това вече е зад гърба ми. Целта е просто да бъда най-добрата версия на себе си, това е всичко.“

“Идвам след два сезона в Съединените щати (в колежанската лига), така че естествено имаше огромна умора в краката ми“, заяви Веса.

Предвид предстоящото Европейско първенство по лека атлетика в Бирмингам през 2026 г., което е само след две седмици, Веса е вторият най-бърз европеец на 400 метра за годината. Пред него е единствено Хъдсън-Смит (44.09), който ще се стреми към трета индивидуална европейска титла на родна земя.

Франция, която изненадващо спечели сребърен медал в щафетата 4х400 метра на Световното първенство в Будапеща през 2023 г., ще бъде сред претендентите за нов подиум в щафетното бягане в Бирмингам следващия месец.

Във финала зад Веса, Мухамад Абдала Кунта и Ян Спилман също слязоха под границата от 45 секунди, записвайки съответно 44.55 и 44.92.

Сред другите акценти в последния ден на френския шампионат бяха победата на Жуст Квау-Матей на 110 метра с препятствия с време 13.34 секунди и титлата на Тибо Коле в овчарския скок с 5.87 метра, който изпревари брат си Матийо, преодолял 5.82 метра.

Трикратната европейска сребърна медалистка Ренел Ламот също надделя над Клара Либерман за титлата на 800 метра при жените в оспорвана битка с времена 1:58.80 срещу 1:58.82.

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Снимки: Imago