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ЦСКА поздрави Мето Томанов

  • 29 юли 2026 | 11:37
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ЦСКА поздрави Мето Томанов
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Ръководството на ЦСКА поздрави главния скаут на клуба Методи Томанов. Днес бившият футболист на "червените" навършва 67 г.

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"Днес своя 67-и рожден ден празнува Методи Томанов. Като футболист с ЦСКА той е трикратен шампион на България през сезоните 1979/80, 1980/81, 1981/82 г., двукратен носител на Купата на България през 1980/81, 1984/85 г. и двукратен носител на Купата на Съветската армия през 1984/85 и 1985/86 г. С червената фланелка полузащитникът има 64 мача и 1 гол, а за националния отбор на България има 4 двубоя.

След прекратяване на състезателната си кариера е помощник-треньор на ЦСКА от 2002 до 2004 г., като става шампион на България през 2002/03 г. Освен това е и скаут в армейския клуб в периода 2008-2011 г. От ноември 2024 г. заема позицията главен скаут в ЦСКА.

Пожелаваме на Методи Томанов много здраве, щастие, късмет, лични и професионални успехи!", написаха армейците.

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