Автогол класира Дрита наред в Лигата на конференциите

Косовският ФК Дрита си осигури инфарктно класиране за третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите, след като спечели реванша срещу малтийския Флориана с 2:1 след продължения на стадион „Фадил Вокри“ и продължава напред с общ резултат 3:2 от двата сблъсъка. След като първата среща в Малта бе завършила при равенство 1:1, косоварите показаха невероятен дух у дома. Двубоят предложи огромно напрежение и късни обрати, преди домакините да измъкнат крайната победа.

Ввъпреки че Дрита започна срещата много по-активно, гостите от Малта бяха тези, които успяха първи да открият резултата в 40-ата минута. Пол Мбонг нанесе страхотен удар от дистанция, който изненада вратаря Малоку и изведе Флориана напред за 0:1.

Домакините веднага се втурнаха в предни позиции и създадоха няколко добри ситуации, но малтийската отбрана удържаше натиска почти до самия край на редовното време.Скъпоценното изравняване за косовския тим дойде чак в 88-ата минута след страхотна индивидуална проява. Овука се превърна в герой за своя тим, след като финтира няколко противникови футболисти и асистира перфектно към Йорго Пелумби, който от близко разстояние засече топката в мрежата за 1:1, пращайки мача в продължения.

В допълнителните 30 минути домакините се възползваха от психологическото си предимство и нанесоха своя решителен удар веднага след подновяването на играта. В 91-вата минута, при остра атака на Дрита, защитникът на Флориана Кауан извърши фатална грешка и си отбеляза нещастен автогол, пращайки топката в собствената си мрежа за 2:1.

С този изстрадан успех и общ резултат 3:2 ФК Дрита официално си подпечата мястото в следващата фаза на Лигата на конференциите. В третия квалификационен кръг косовският състав ще се изправи срещу тима на Тре Фиори от Сан Марино.

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