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Диян Божилов: Добър старт за нашия отбор

  • 28 юли 2026 | 21:00
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Наставникът на Добруджа Диян Божилов не скри радостта си от успешния старт на своя отбор, който разгроми Пирин с 4:1 на стадион "Дружба". Треньорът на "жълто-зелените" отбеляза скоростта на футболистите си, които играха изключително опасно на контраатака.

"Доволен съм от резултата, добър старт за нашия отбор. Това, което бяхме решили преди мача, заработи в наша полза. От три контраатаки през първото полувреме вкарахме два гола. Така отворихме противника и после ги довършихме.

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Имаме футболисти, които играят добре на скорост. Днес резултатът го показва. Спортист (Своге) е традиционно добър отбор във Втора лига. Надявам се отново да се представим добре и ако успеем да победим, ще бъда радостен. Виждате колко много млади момчета имаме на пейката. Мисля, че трябва да се подсилим с още едно-две по-опитни имена", заяви Божилов.

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