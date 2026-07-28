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Владислав Вутов: Не бих казал, че загубата е тежка

  • 28 юли 2026 | 20:44
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Старши треньорът на Пирин (Благоевград) Владислав Вутов говори след поражението с 1:4 от Добруджа в Добрич. Наставникът на "орлетата" сподели, че не го притеснява нито загубата, нито резултата.

"Като се има предвид, че отборът е млад и неопитен, не бих казах, че поражението е тежко. Само ние играхме с топката през първите 30 минути. Нито веднъж Добруджа не вкара гол след натиск. Всичко беше на контраатаки, защото искаме да играем офанзивно. Не бяхме дошли да се затваряме и да ритаме топката напред. Искахме да играем футбол и това рано или късно ще се отблагодари. Трябва да преболедуваме тези грешки. Знаем какъв е пътят и заставам твърдо зад футболистите. Не заслужаваха чак такъв резултат.

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"Зелени" сме. Не липса на качества, а липса на опит. Ще го оправим това нещо във времето. Въобще не ме притеснява нито резултатът, нито това, че загубихме. Българският футбол има нужда от креативност и от смели момчета. Искахме да бъдем опасни с риска, че може да допуснем голове. Добруджа имаше повече опитни хора и се възползваха от своите ситуации.

ЦСКА II се представи най-добре в контролите. Очаквам да направим по-малко грешки в защита и да бъдем все така дръзки и опасни. Ще дадем всичко от себе си да победим. Нямаме конкретни точки да смятаме. Искаме да подкрепим отбора и да дадем шанс на момчетата да натрупат опит. Имаше много дебютанти, така че ние знаехме с какво се захващаме. Много работа ни предстои", каза Вутов.

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