Над 30 колоездачи премериха сили на Държавното в Разград

Над 30 колоездачи от седем клуба премериха сили на Държавното лично-отборно първенство по колоездене на писта за юноши младша възраст и девойки младша и старша възраст. Състезанието се състоя на Градския колодрум в Разград, а домакин на надпреварата беше Спортен клуб по колоездене (СКК) Спринт.

Местният клуб участва с двама състезатели – Бианка Тодорова при девойките старша възраст и Калоян Павлов при юношите младша възраст. Бианка Тодорова спечели шампионската титла на 200 метра с летящ старт и завоюва сребърен медал на 1000 метра от място. Калоян Павлов се представи достойно, като остана на крачка от отличията с две четвърти места – в спринта и дисциплината издръжливост по точки, както и пето място на 500 метра от място, само на секунда от бронзовия медал, съобщиха от разградския клуб.

Медалите на част от призьорите връчиха председателят на Общинския съвет в Разград Галина Георгиева, главният секретар на Българската федерация по колоездене Тодор Колев, треньорът и състезател на СКК Спринт Мирослав Минчев и експертът по спорт в Община Разград Златина Георгиева, посочиха от общинската администрация.

От името на Българската федерация по колоездене Тодор Колев благодари на Община Разград за подкрепата към СКК Спринт както в развитието на спортната дейност, така и при организирането на състезания от национален мащаб. Председателят на Общинския съвет Галина Георгиева заяви, че проявите на клуба са важна част от спортния календар на общината, а успехите на състезателите и приносът им към обществения живот са повод за гордост за Разград.

При девойките до 17 години шампионка в скреча стана Владимира Иванова (Омега), а при девойките до 19 години титлата спечели Джесика Чан (Поморие). При юношите до 17 години най-успешен състезател беше Виктор Танчев (Поморие), който триумфира в скреча, бързината, омниума, издръжливостта по точки и на 2000 метра. В отборното преследване първото място завоюва тимът на Поморие, следван от Омега и Хемус – Троян.

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